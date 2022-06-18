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Вывозят сотней грузовиков: россияне под Запорожьем украли большой груз украинского зерна

18 июня 2022, 18:34

Российские оккупанты продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированной части Запорожской области - сотней грузовиков по дороге в Крым.

Зерно, оккупанты
Россияне под Запорожьем украли большой груз украинского зерна / ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Агрессоры из РФ продолжают красть и увозить украинское зерно из временно оккупированных ими районов Запорожской области. Об этом сообщается на странице "Радио Свобода" в Twitter в субботу, 18 июня.

Сообщается, что накануне, в пятницу, 17 июня, спутник проекта Planet Labs зафиксировал колонны грузовиков, которые направляюются в сторону аннексированного полуострова Крым.

Кроме того, сообщают в Planet Labs, на дороге к контрольно-пропускному пункту Чонгар в колонне оккупантов насчитывалось около сотни грузовиков.

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Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины

Президент США Джо Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Позднее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

В статье для издания Foreign Affairs министр иностранных дел Дмитрий Кулеба писал, что некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России.

Как пишет дипломат, такие предложения продиктованы тем, что они хотят получить зерно, которое сейчас заблокировано в украинских портах из-за действий российских оккупантов.

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Автор: Егор Бунин
зерно новости Украины война России и Украины
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