Хранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

США работают над вывозом зерна из Украины / ua.depositphotos.com

США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины, сообщает издание Newsweek.

Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".

По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.

Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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