Хранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.
США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины, сообщает издание Newsweek.
Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".
По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.
Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.
РФ похищает украинское зерно
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.
Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.
Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.
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