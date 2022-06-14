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В Минагрополитики пояснили, как блокада портов ударила по курсу доллара

14 июня 2022, 16:20

Как отметил замминистра Тарас Высоцкий, российская агрессия разорвала традиционные логистические маршруты экспортных поставок аграрной продукции.

Купюры
В Минагрополитики пояснили, как блокада портов ударила по курсу доллара/ коллаж фото УНИАН

Каждый месяц из-за блокады морских портов Украины русскими оккупантами бюджет недосчитывается около 1,5 млрд долларов США валютной выручки. Собственно, это одна из причин, почему курс доллара к гривне растет. Об этом говорит первый заместитель руководителя Минагрополитики Тарас Высоцкий, сообщает "РБК-Украина".

"Невозможность реализовать агропродукцию на международных рынках ‒ прямые убытки для украинских аграриев и экономики, а также значительное давление на платежный баланс, что негативно влияет на курс валют", ‒ написал он.

Как отметил чиновник, российская агрессия разорвала традиционные логистические маршруты экспортных поставок аграрной продукции. Ведь морские порты обеспечивали перевалку более 80% зерновых. Если до начала полномасштабной войны Украина экспортировала через свои морские порты около 5 млн тонн зерновых ежемесячно, то за первый месяц войны эта цифра сократилась в 25 раз ‒ до 200 тысяч тонн.

"И хотя в апреле и мае этого года нам удалось частично диверсифицировать каналы экспорта, переориентировавшись на железнодорожный и речной транспорт, объемы поставок зерна за границу все еще значительно отстают от довоенных показателей. В апреле было экспортировано только 1,1 млн тонн зерновых, а в мае ‒ 1,7 млн", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий предупреждал украинцев о том, что валютный курс может установиться на отметке около 40 грн за доллар.

Позднее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прямо заявил о том, что резкое повышение Национальным банком учетной ставки с 10% до 25% ориентирует на то, что реальный курс может скоро стать 45 гривен за доллар.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста. Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - сказал эксперт.

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Автор: Егор Бунин
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