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"Не смогут заходить в порты – поймут цену своей наглости": Киев ждет ответа мира на блокаду РФ морей

10 февраля 2022, 16:39
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Россия использует тактику ползучей оккупации Черного и Азовского морей, подобные действия Москва может применить по всему миру, сказал Алексей Резников.

Алексей Резников
Ждем серьезной реакции международного сообщества на действия России в Черном и Азовском морях - Резников / УНИАН

Москва продолжает усиливать свои войска в оккупированном Крыму и использует полуостров в качестве военного полигона. Сейчас наблюдается передвижение войск. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей указывает на ползучую оккупацию моря. Если не будет реакции международного сообщества, россияне могут применить такую тактику по всему миру. Украина ожидает реакции Запада – когда корабли РФ не смогут заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны на своей странице в Facebook написал, что Россия продолжает укреплять военное присутствие на территории захваченного Крымского полуострова. Наблюдается передвижение войск. Россияне продолжают использовать тактику постепенной оккупации Черного и Азовского морей, а учения используются в качестве прикрытия.

Читайте такжеБлокада Россией морей – угроза суверенитету Украины: в ВМСУ объявили о готовности к защите страны"Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории в качестве полигона. В настоящее время мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", - сказал Резников.

Также он добавил, что международное сообщество должно продемонстрировать серьезную реакцию на действия России, которая может использовать такую тактику во всем мире. Москва должна понять цену своим действиям.

"Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобная тактика может быть применена во всем мире Кремлем, и не только Кремлем. Наши партнеры показали сильный ответ на поставку оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!" – подчеркнул Алексей Резников.

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Россия перекрыла судоходство в Черном и Азовском морях

Российская Федерация объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Госпогранслужбы Украины сообщили, что россияне полностью перекрыли проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Проведение военных учений РФ значительно осложняет проход кораблей в порты Украины, поскольку доступной для движения судов остается только полоса территориальных вод украинского государства.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал карту, на которой указаны зоны перекрытых путей для торговых кораблей. Подобных инцидентов не было с начала российско-украинского военного конфликта весной 2014 года. Данные карты подтвердили пограничники Украины.

В МИД Украины заявили о протесте в связи с действиями России. В Киеве сказали, что блокада судоходства может негативно отразиться на работе украинских портов. Киев будет работать со странами Черноморского региона для выработки единой позиции по данному вопросу.

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Черное море Азовское море Минобороны Украины новости Украины Алексей Резников
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