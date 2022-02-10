Москва перекрыла Черное и Азовское моря под видом учений: Киев жестко ответил

РФ перебрасывает корабли в Черное и Азовское моря / mil.ru

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может привести к сложным экономическим и социальным последствиям, прежде всего для портов Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.

Также сказано, что такие агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в заявлении.

В МИД заявили, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Реклама

Что известно о маневрах РФ

В январе Россия направила в Черное море шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов РФ.

10 февраля в Минобороны РФ заявили, что отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь. В ближайшее время отряду "предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки" ВМФ РФ.

Главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые будут проходить в феврале.

/ Facebook/Andrii Klymenko

"Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.По данным эксперта, в Черном море в целом будут находиться 12 больших десантных кораблей из 3-х флотов РФ - Черноморского, Тихоокеанского и Северного.

Читайте еще: