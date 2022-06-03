За доллар 40 гривен: украинцам раскрыли сроки стремительной девальвации

/ УНИАН

Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$1, полагает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста... Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной СASE.

Однако Паращий отметил, что спрогнозировать реальный курс гривны к доллару крайне сложно из-за тектонических изменений в структуре экономики из-за войны. Так, со времени полномасштабного вторжения России в Украину вторую по части долю экспорта после продовольственных товаров занимает теперь IT-экспорт, тогда как раньше это была продукция горно-металлургического комплекса.

По его словам, Национальный банк может изменить монетарную политику.

"Расходовать резерв на поддержку курса, который не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я надейюсь на постепенную смену политики Нацбанка", - отметил Паращий.

В то же время Паращий указывает на большую "пробоину" в платежном балансе.

"Например, так называемые торговые кредиты, которые в марте-апреле дали пробоины по платежному балансу почти в $4 млрд... Это колоссальные проблемы и давление на валюту... Так что у нас все равно есть большие пробоины в платежном балансе, и пока непонятно, как их НБУ будет "лечить". Так что говорить о курсе $29,25 грн/$ точно не останется", - сказал аналитик.

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