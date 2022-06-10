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45 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом валютном курсе

10 июня 2022, 06:20

Фактически покупка доллара, и размещение в ОВГЗ или депозите – одно и то же, говорит Андрей Шевчишин.

Доллар
/ УНИАН

Резкое повышение Национальным банком учетной ставки с 10% до 25% ориентирует на реальный курс доллара 45 грн/$.

"Почем население сегодня может купить доллар? По 36 грн. Допустим, обежали обменники, выстояли в очередях и купили. Прибавляем 25%, получаем курс 45 грн. То есть фактически покупка доллара, и размещение в ОВГЗ или депозите – одно и то же, при этом гарантии размещения сейчас 100%", – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, покупка ОВГЗ с доходностью 22-25% или размещение на депозите, которое более удобно для обывателя, и становится в перспективе более привлекательным финансово, если проценты вырастут с 10% до 20%. И повышение учетной ставки НБУ ориентирует на реальный курс доллара.

"У меня был прогноз 45 грн за доллар до конца года с последующим укреплением, когда пойдут инвестиции. Но с этим вопросом сейчас не спешат, и переводить замороженные активы России не торопятся", – отметил Андрей Шевчишин.

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