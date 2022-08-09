'Будут искать взаимопонимания': эксперт рассказал, как будут развиваться отношения США и Китая

Война между США и Китаем маловероятна / Reuters

Военное столкновение США и Китая маловероятно. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Китай зависит от того, чтобы в Америке было все хорошо. Обе страны в определенной степени зависимы друг от друга, но Америка немного меньше. Потому что Америка не опирается на юань, тогда как юань опирается на доллар. И поэтому хотят они или нет, они все равно в определенной степени будут сосуществовать", - считает Чорновил.

По его словам, сегодня Байден предлагает Китаю толерантное отношение к американской внешней политике в обмен на ослабление таможенных ограничений, что одинаково устраивает и Китай, и США.

"Эти ограничения все равно бьют и по американцам, и по китайцам — они разбалансировали целые отрасли американской экономики, потому что стало дороже завозить китайские комплектующие, которые стали частью американского конвейера. Поэтому все равно будут искать взаимопонимание", - убежден эксперт.

Также, по словам Чорновила, Китай занимается мировой экспансией - тем, что можно назвать мягкой силой, то есть пропагандирует китайский опыт и ценности. США, со своей стороны, так же действуют методом мягкой силы, только не методом экспансии и грабительских способов, а гораздо мягче, культурнее, создавая предпосылки - сначала экспортируя ценности, а потом деньги и товары.

Поэтому, как отмечает эксперт, между странами, методы которых похожи, война, скорее всего, не развяжется.

"Противостояние двух "мягких сил", хоть и разных в моральном плане, не решается военным путем. Оно решается определенными мирными способами-или санкционными процедурами, эмбарго и тому подобное. То есть здесь будет работать экономика", - говорит Чорновил.

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