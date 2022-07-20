Может стать гарантом безопасности: Куса рассказал, как будет меняться позиция Китая по Украине

Для Китая важно сохранить Россию как государство / Reuters, УНИАН

В ближайшее время Китай будет продолжать занимать ту же позицию в отношении войны в Украине, что и сейчас. Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его мнению, Китай будет придерживаться позициии "мы не с Западом, мы не хотим разгрома России, мы не хотим разгрома Украины".

"Для них идеально, чтобы эта война закончилась следующим образом: Россия будет частично ослаблена и будет все больше связана с Китаем, а по Украине все придут к какому-то компромиссу. Не важно к какому - главное, чтобы это был компромисс, потому что для Китая достаточно уже того, что Россия нанесла серьезный удар по западной системе международных отношений", - отметил Куса.

По словам эксперта, единственное, что волнует Китай – чтобы Россия как государство не развалилась.

"Будет Путин или не Путин – вообще не особо интересует Пекин. Им главное, чтобы Россия осталась единым государством, то есть не создались никакие риски безопасности вдоль границы с Китаем, потому что Пекину сейчас это не в тему. Идеально, если ситуация по Украине будет решена на основе договорённостей в Стамбуле конца марта - гаранты безопасности что-то гарантируют и среди них Китай. Потому что Китай хотел бы стать одним из внешних грантов, наравне с другими - со Штатами, Британией", - говорит Куса.

По словам эксперта, на глобальном уровне Китай хочет стать вторым центром влияния наравне с США.

"В отличие от биполярной системы международных отношений в период Холодной войны, влияние глобальных лидеров - Китая и Штатов - будет не таким вездесущим, как советское или американское в прошлом веке. Хотя и США, и СССР тоже не были всемогущими и не могли на всё влиять, а здесь влияние будет ещё меньшим", - поясняет Куса.

Читайте такжеСША и Китай совместными усилиями будут пережевывать Россию следующие полвекаИ добавляет, что на данный момент Китай пытается сформулировать свой подход к Украине, именно исходя из глобальных задач.

"Частично он его уже сформулировал - они не помогают России, поскольку если бы они помогали, они бы стали изгоями, а для лидера это не очень хорошо. С другой стороны, они не хотят тотальной победы Запада в Украине, потому что это ослабит позицию Китая", - уточнил Куса.

Определить дальнейшие позиции Китая, считает эксперт, должен осенний съезд Компартии Китая. "Там как раз должны решить, останется ли при власти Си Цзиньпин, потому что есть информация о том, что могут сделать ставку на других – есть вещи, которыми недовольны в его правлении, есть вещи, которые нравятся", - отметил Куса.

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