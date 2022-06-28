"Ждут последствия": лидеры G7 ответили на угрозы ядерного оружия и просят Китай надавить на РФ

Большая семерка / elysee.fr

Лидеры стран G7 "Большая семерка" осудили угрозу применения Россией ядерного, химического или биологического оружия в Украине.

Как говорится коммюнике лидеров "Большой семерки", лидеры сделали совместное заявление пяти ядерных стран о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

"Однако мы осуждаем провокационные заявления России, сигнализирующие об угрозе применения ядерного оружия. Это подрывает доверие к приверженности России Совместному заявлению. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия или связанных с ним материалов в Украине будет иметь суровые последствия", - говорится в коммюнике.

Прекратить войну в Украине

Также в коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита говорится, что лидеры стран G7 призывают Китай надавить на Российскую Федерацию, чтобы та прекратила войну против Украины.

"Поскольку Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда от 16 марта 2022 года, последовала резолюции Генеральной ассамблеи ООН и остановила свою военную агрессию - и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - говорится в коммюнике.

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Зеленский требует от стран G7 ПВО и гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите Большой семерки в понедельник, 27 июня, выразил надежду, что война РФ против Украины завершится до зимы. Он потребовал от стран G7 предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и гарантии безопасности украинскому государству.

Зеленский поблагодарил страны Большой семерки за поддержку, однако призвал их ограничить цены на нефть, экспортируемую страной-агрессором.

"Он (Зеленский, - ред.) поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения Российской Федерации, а также за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора. Президент отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - подчеркнули в Офисе президента.

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