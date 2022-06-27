Война с РФ должна завершиться до зимы: Украине нужны ПВО и гарантии безопасности – Зеленский

Зеленский поблагодарил страны G7 за финансовую и оборонную поддержку Украины / Коллаж Офис президента, ua.depositphotos.com

Киев надеется, что война России против Украины может завершиться до зимы. Украинскому государству нужны средства противовоздушной обороны и гарантии безопасности. Мировые государства также должны помочь в решении вопросов экспорта зерна, восстановления инфраструктуры, и усилить санкции в отношении Москвы. Речь идет об ограничениях, направленных на снижение цены на экспортируемую агрессором нефть. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Reuters, в ходе своего выступления на саммите лидеров Большой семерки в понедельник, 27 июня, президент выразил надежду, что военные действия на территории Украины могут завершиться до зимы.

Читайте такжеШагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис ЗеленскогоЗеленский также потребовал от мировых государств предоставить Киеву средства ПВО, запустить дополнительные санкции против РФ и решить вопрос с гарантиями безопасности для украинского государства.

Также президент попросил помощи у G7 в решении вопроса экспорта зерна и восстановлении инфраструктуры Украины.

Пресс-служба Офиса президента уточнила, что Зеленский поблагодарил страны Большой семерки за поддержку и призвал ограничить цены на нефть, поставляемую российским агрессором.

"Он поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения Российской Федерации, а также за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора. Президент отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - подчеркнули в ОП.

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Война России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 25 июня заявил, что уже в августе в войне Москвы против Киева может произойти переломный момент. По словам Буданова, активная фаза боевых действий, возможно, завершится до конца 2022 года. Украинское государство ставит перед собой задачу восстановления территориальной целостности страны по состоянию на 1991 год.

Глава ГУР Буданов также рассказал, что первые значительные результаты тактического контрнаступления ВСУ на оккупированный Херсон могут появиться уже с августа. Операция будет сложной. Первичные достижения работы украинской армии уже присутствуют.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у Буданова есть основания говорить о сроках завершения войны РФ против Украины. По словам эксперта, российские войска могут вести активные боевые действия исключительно в течение нескольких месяцев. Следовательно, активная фаза войны может завершиться к концу года.

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