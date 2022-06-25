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Армия Украины контрнаступает на Херсон: результаты работы по войскам РФ будут в августе – ГУР

25 июня 2022, 19:52

Контрнаступление ВСУ на оккупированный Херсон станет сложной операцией, сказал Кирилл Буданов.

ВСУ Буданов
Силы обороны Украины уже достигают определенных успехов в продвижении к Херсону - Буданов / Коллаж Генштаб ВСУ, Офис президента

Первые зримые результаты контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе оккупированного Херсона можно будет увидеть уже с августа. Военная операция будет сложной, однако ее нельзя назвать невозможным процессом. ВСУ уже проводят работу, результаты пока незначительные, но они уже есть. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Reuters он рассказал о том, что первые результаты операции украинских войск по освобождению Херсона появятся уже с начала августа. Контрнаступление на данном направлении будет трудным, но возможным.

Читайте такжеКогда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политолог"...с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины (в направлении захваченного Херсона, - ред.). Подождите немного, и мы посмотрим, что это принесет", - отметил Буданов.

По его словам, силам обороны Украины уже удалось достичь определенного прогресса в продвижении по направлению к захваченному россиянами городу.

'Как видите, какие-то мероприятия уже происходят. Они не значительные, но они происходят', - добавил начальник ГУР.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ будет зависеть от множества факторов. Среди них высокая оснащенность войск, которая будет зависеть от поставок оружия иностранными государствами.

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Ситуация в Херсонской области

Специалисты американского Института изучения войны полагают, что контратаки армии Украины в Херсонской области будут носить еще более угрожающий для российских войск характер. Оккупанты уже вынуждены удерживать свои позиции вдоль южной оси.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ освободили Киселевку. Украинские войска уже на расстоянии приблизительно 15 километров от оккупированного Херсона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила успешность контрнаступательной операции армии Украины на Херсонщине. Российских захватчиков оттесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Детальная информация появится после того, как ВСУ закрепятся на новых позициях.

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