Перелом в войне с Россией в августе текущего года: Жданов оценил сценарий ГУР

Активная фаза боевых действий действительно может завершиться уже в конце года - Жданов / Коллаж Главред, Офис президента

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже не впервые говорит о сроках завершения войны с Россией. Вероятно, он обладает нужной информацией для таких выводов. Российские войска могут вести активные боевые действия только в течение нескольких месяцев. Поэтому к концу года активная фаза войны действительно может завершиться. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что подобный сценарий завершения войны России против Украины Буданов озвучивал еще в марте-апреле. По всей видимости, у него есть основания для таких заявлений.

Читайте такжеВойска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага – ГУР"Я помню, что генерал-майор Буданов не впервые делает такое заявление. Сначала оно прозвучало где-то на рубеже марта-апреля. Тогда это было немного странно. Как я понимаю, судя по тому, что глава нашей разведки повторяет одни и те же сроки, то он точно что-то знает", - сказал Жданов.

Также Олег Жданов подчеркнул, что Россия не способна вести активные боевые действия на истощения. Воевать с такой тактикой российские войска могут только в течение нескольких месяцев. Поэтому, возможно, активная фаза войны действительно завершится к концу текущего года.

Война России против Украины

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в субботу, 25 июня, сделал заявление о том, что уже в августе в войне России против Украины может начаться переломный момент. По его словам, активная фаза боевых действий, возможно, завершится до конца года. Украина ставит перед собой задачу возвращения к международно признанным границам по состоянию на 1991 год.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - подчеркнул Буданов.

Кроме того, Буданов рассказал, что первые результаты контрнаступления ВСУ на оккупированный Херсон могут появиться уже с августа. Украинская военная операция будет сложной. Незначительные результаты работы армии уже присутствуют.

Смотрите видео ТСН – бойцы ВСУ рассказали, что поможет выйти к границам РФ в Харьковской области

Главред рекомендует: