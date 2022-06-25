До конца года бои сойдут на нет: украинский разведчик пояснил, почему Путин не получит успеха в войне

Украинский разведчик пояснил, почему Путин не получит успеха в войне / t.me/DIUkraine и ua.depositphotos.com

Уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты. Такой прогноз озвучил генерал-майор Кирилл Буданов ‒ руководитель украинской военной разведки, сообщает портал "ITV news".

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

Буданов подтвердил, что немала часть успехов украинской армии прямо зависит от международной поддержки. И особо отметил в связи с этим свежее предложение правительства Великобритании об обучении 10 тысяч украинских военнослужащих.

"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", ‒ подытожил Буданов.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что армии Украины для перехода к контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевых самолетах, танках и тысячах беспилотных летательных аппаратах. Также следует сформировать 6 бригад общей численностью 25 тысяч человек.

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