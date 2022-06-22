Под прицелом ПВО, РСЗО и катера: в ГУР анонсировали новые удары по оккупантам на Змеином

Остров Змеиный / Фото УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что военная операция ВСУ на острове Змеиный будет продолжаться до его освобождения от российских захватчиков.

В эфире национального телемарафона он рассказал о вражеских целях на захваченном российскими оккупантами украинском острове.

"На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ", - отметил руководитель ГУР МО.

Буданов добавил, что у украинского командования есть цель полного освобождения острова от захватчиков: "Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

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