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Удар по доходам Путина: G7 ограничит цены на нефть из РФ и окажет мощную поддержку Украине – Reuters

27 июня 2022, 15:36

Цель США и других стран Большой семерки – использование доходов от новых пошлин на товары из России для помощи Украине.

Украина Большая семерка
Большая семерка намерена предоставить Украине долгосрочную финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку - СМИ / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Страны G7 планируют утвердить план действий против России, который будет включать снижение цен на энергоносители, чтобы уменьшить доходы Москвы. Лидеры Большой семерки намерены взять на себя беспрецедентные долгосрочные обязательства по оказанию Украине финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи. Речь идет, в том числе, и о своевременных поставках современного оружия. Кроме того, стоит задача использования доходов от новых пошлин на российские товары для помощи украинскому государству.

Как сообщает Reuters, официальный представитель саммита Большой семерки рассказал о том, что страны работают над планом действий против России, включающим ограничения на российскую нефть.

Читайте такжеG7 ударит по РФ новыми санкциями за войну в Украине: в США раскрыли детали"Двойная цель лидеров G7 заключалась в том, чтобы прямо нацелиться на доходы Путина, особенно за счет энергии, а также свести к минимуму побочные эффекты и влияние на экономику G7 и остальной мир", - отмечает собеседник издания.

Указано, что новые меры могут нанести удар по доходам России, снизив цены на энергоносители.

Кроме того, ожидается, что лидеры стран Большой семерки возьмут на себя "беспрецедентное долгосрочное обязательство в области безопасности, чтобы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется". Речь идет также и о своевременных поставках Киеву современных вооружений.

В Белом доме также отметили, что президент Джо Байден и другие лидеры G7 намерены перенаправить доходы от новых пошлин на товары из РФ на помощь Украине.

"(Страны Большой семерки, - ред.) будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны", - подчеркнули в Вашингтоне.

Смотрите видео ТСН - о чем договорились страны Большой семерки

Зеленский требует от стран G7 ПВО и гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите Большой семерки в понедельник, 27 июня, выразил надежду, что война РФ против Украины завершится до зимы. Он потребовал от стран G7 предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и гарантии безопасности украинскому государству.

Зеленский поблагодарил страны Большой семерки за поддержку, однако призвал их ограничить цены на нефть, экспортируемую страной-агрессором.

"Он (Зеленский, - ред.) поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения Российской Федерации, а также за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора. Президент отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - подчеркнули в Офисе президента.

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