В мире усилилась угроза ядерной войны: нужно идти на переговоры с Китаем - британский советник

В мире растет угроза ядерной войны / Коллаж фото rnbo.gov.ua, ua.depositphotos.com

В мире растет риск ядерной войны. Такой конфликт может произойти после разрыва коммуникаций с Китаем или Россией. Об этом заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув сообщает "Европейская правда".

Он считает, что именно ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создает высокий риск "скорой эскалации к стратегическому конфликту".

"Два монолитных блока времен холодной войны – СССР и НАТО – хотя и не без тревожных ударов – смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране", — сказал Стивен Лавгроув.

В Британии выразили свою поддержку предложенных президентом США Джо Байденом переговоров с Китаем. Это считают важным шагом.

"У нас есть четкие беспокойства относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале", - сказал он.

Советник считает, что "сознательные и безрассудные действия России направлены на подрыв глобальной архитектуры и безопасности".

"Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия как международное сообщество", - отметил Лавгроув.

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Ядерные угрозы РФ странам Европы

Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.

Позже Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире".

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