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Россия разразилась ядерными угрозами "предательской Европе": Подоляк высмеял слова Рогозина

6 июня 2022, 14:13

В Москве пригрозили, дескать, применением ракет Сармат после того, как самолет главы МИД РФ Лаврова не пустили в Сербию.

Рогозин Подоляк
Подоляк пошутил, что "общая история" России и Черногории, вероятно, связана с виллами и яхтами российских чиновников / Коллаж УНИАН, Офис президента

В России обиделись, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать через свое авиапространство самолет с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава Роскосмоса Сергей Рогозин пригрозил, мол, применением в ответ ракет Сармат. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил о виллах и яхтах российских чиновников в той же Черногории, которой Москва грозит ударом.

Руководитель российской госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте, комментируя запрет Болгарии, Северной Македонии и Черногории на пролет самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вспыхнул обвинением в адрес этих стран и снова сказал, что Россия может применить ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - написал Рогозин.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял слова Рогозина о, дескать, общей истории России и Черногории, напомнив о виллах и яхтах российских чиновников.

Читайте также"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к Украине"Очередной ядерный удар обещают в РФ. На этот раз — Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство „общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", - подчеркнул Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

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Угрозы России в адрес Украины

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сделал заявление о том, что разговоры об автономии Крыма в составе Украины являются, дескать, "хамством в адрес России" и якобы "угрозой" ее "территориальной целостности". Он пригрозил Киеву "полноценной войной".

Кроме того, Медведев назвал якобы "невыполнимыми" и "категоричными" жесткие требования Киева по завершению войны России против Украины. По его словам, Москва якобы не может вывести свои войска с Донбасса, а также признать оккупированные РФ Крым с Донецкой и Луганской областями украинскими территориями.

Медведев также говорил, что если США предоставят Украине реактивные системы залпового огня, при помощи которых появилась бы возможность наносить удары по России, Москва якобы может ударить по "центрам принятия решений".

Другие новости:

Дмитрий Рогозин Сергей Лавров Михаил Подоляк война России и Украины
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