УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлением

26 мая 2022, 23:13

Президент Украины Владимир Зеленский, дескать, ставит Кремлю "невыполнимые" и "категоричные" условия, сказал Дмитрий Песков.

Медведев Зеленский
Медведев ответил на жесткие требования Зеленского к России пропагандистской тирадой / Коллаж Офис президента, УНИАН

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что Москва считает требования Киева на переговорах по окончанию войны России против Украины "невыполнимыми" и "категоричными". Дескать, российские власти не могут вывести свои войска из Донбасса по причине "воли местных жителей". Также Кремль, по его словам, мол, не собирается признавать Крым и Донбасс украинскими.

В своем Telegram-канале он разразился пропагандистской тирадой и написал, что условия, которые Зеленский ставит России, она, дескать, выполнить не может.

"Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - сказал Медведвев.

Также он подчеркнул, что Россия не признает оккупированные Крым и Донбасс территориями Украины, на чем настаивает Киев. Москва якобы не может вывести войска с Донбасса, поскольку ей, дескать, "важна воля местных жителей".

Смотрите онлайн новости Донбасса

"Требования" России по оккупированным территориям Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва якобы ожидает от Украины выполнения своих требований. По его словам, речь идет, дескать, не о "территориальных" уступках, а о, мол, "признании" новой "реальной ситуации".

На Запада издания Politico и The New York Times опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что на Западе обеспокоены возможной военной победой Украины над Россией и призывают "сохранить лицо Москве" и якобы нереальном сценарии возвращения Киевом всех своих территорий.Читайте также"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times

В Давосе американский политик, 98-летний Генри Киссинджер посоветовал Украине подумать над уступкой своих территорий в обмен на завершение войны с Россией. Он призвал не бороться за земли, которые были захвачены до 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявление Киссинджера и заявил, что американец, когда в 15-лет спасался со своей семьей от нацистского режима, вряд ли призывал тогда немцев пойти на уступки.

Главред рекомендует:

Владимир Зеленский Дмитрий Медведев новости Крыма новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:26

Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

23:21

Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробностиВидео

23:13

Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлениемВидео

23:08

Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode

22:47

"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"Видео

Реклама
22:44

Идут тяжелые бои: оккупанты атакуют СеверодонецкВидео

22:41

Актер Дизель-Шоу в третий раз стал отцом

22:27

Резников пояснил, для чего необходимо легализировать оборот оружияВидео

22:16

Будут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата ЛуганщиныВидео

21:58

Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - АрестовичВидео

21:52

Малыша отбросило на крышу: возросло число жертв мощного обстрела Харькова

21:28

В СНБО рассказали, когда начали готовить оборону юга Украины

21:07

"Это самоубийство": у Зеленского отреагировали на военное решение ЛукашенкоВидео

20:53

Жданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов

20:53

"Дорога жизни" в Луганской области: военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ удержать СеверодонецкВидео

20:47

У Зеленского назвали единственный формат разблокировки украинских портов

20:45

Войска РФ прорывались к Николаеву: ВСУ при поддержке четырех Ми-8 мощно отбили атакуВидео

20:43

"Умер, убили": Комаров разозлился на вопрос, почему его долго нет в соцсетях

20:37

О контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантовВидео

20:12

Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

Реклама
20:10

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Цель врага – захватить Луганщину: мы выдержим, получим оружие от Запада и пойдем в атаку – ГайдайВидео

19:38

Рашисты будут использовать в Украине Т-62: чем это опасно для ВСУВидео

19:33

Путин выдвинул новые условия для деблокады украинских портовВидео

19:28

"Быстрее, чем можно представить": у Зеленского рассказали, когда из Херсона выбьют оккупантовВидео

19:26

В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

19:24

Снять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью Украинемнение

19:22

В Минобороны Украины рассказали Путину, как сохранить лицоВидео

19:19

Гороскоп на июнь 2022: Близнецов ждет счастливый и богатый месяцВидео

18:55

ВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – ПодолякВидео

18:53

Максимальная жара и сильные ливни: в Украину несется скандинавский циклонВидео

18:51

Гонят на минные поля, а выживших расстреливают: оккупанты устроили сафари на людей на ХерсонщинеВидео

18:33

В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

18:31

Стягивают Искандеры: Лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг и сделал военное распоряжениеВидео

18:05

Угроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара РоссииВидео

18:04

Херсон уходит под воду: оккупированному региону грозит бедаВидео

18:01

Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть

17:37

Две крайности России: почему Запад требует от Украины уступить территориимнение

17:30

Начнутся ожесточенные бои и борьба за территории: гороскоп для Украины на июньВидео

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

Реклама
17:10

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дниВидео

17:08

Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

17:04

Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – МинобороныВидео

16:38

В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь

16:38

Большой куш и денежная удача: три знака зодиака до конца мая станут счастливчиками

16:34

"Он как кот Баюн": Приходько призналась, что ее бесит АрестовичВидео

16:31

Оккупанты ударили ракетами по центру Харькова: много погибшихВидео

16:14

Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватитьВидео

16:14

Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случитьсяВидео

16:00

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять