Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлением

Медведев ответил на жесткие требования Зеленского к России пропагандистской тирадой / Коллаж Офис президента, УНИАН

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что Москва считает требования Киева на переговорах по окончанию войны России против Украины "невыполнимыми" и "категоричными". Дескать, российские власти не могут вывести свои войска из Донбасса по причине "воли местных жителей". Также Кремль, по его словам, мол, не собирается признавать Крым и Донбасс украинскими.

В своем Telegram-канале он разразился пропагандистской тирадой и написал, что условия, которые Зеленский ставит России, она, дескать, выполнить не может.

"Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - сказал Медведвев.

Также он подчеркнул, что Россия не признает оккупированные Крым и Донбасс территориями Украины, на чем настаивает Киев. Москва якобы не может вывести войска с Донбасса, поскольку ей, дескать, "важна воля местных жителей".

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"Требования" России по оккупированным территориям Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва якобы ожидает от Украины выполнения своих требований. По его словам, речь идет, дескать, не о "территориальных" уступках, а о, мол, "признании" новой "реальной ситуации".

На Запада издания Politico и The New York Times опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что на Западе обеспокоены возможной военной победой Украины над Россией и призывают "сохранить лицо Москве" и якобы нереальном сценарии возвращения Киевом всех своих территорий.Читайте также"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times

В Давосе американский политик, 98-летний Генри Киссинджер посоветовал Украине подумать над уступкой своих территорий в обмен на завершение войны с Россией. Он призвал не бороться за земли, которые были захвачены до 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявление Киссинджера и заявил, что американец, когда в 15-лет спасался со своей семьей от нацистского режима, вряд ли призывал тогда немцев пойти на уступки.

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