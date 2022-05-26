"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к Украине

В Кремле призывают Киев оценить ситуацию якобы "по факту"/ Коллаж УНИАН

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому, Россия ждет от Украины выполнения, мол, своих "требований". Москва называет их не "территориальным" уступками, а, дескать, "признанием" новой "реальной ситуации".

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, относятся ли так называемые "условия" Кремля к, дескать, "территориальным уступкам", он сказал, что, с точки зрения Москвы, это не сдача территорий, а оценка якобы "ситуации де-факто".

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", - подчеркнул Дмитрий Песков.

На Западе призывают Украину к "уступкам" России

Американское издание Politico 16 мая опубликовало статью, которая называется "лидеры Европы теряют ключи к Украине". В ней шла речь о том, что Россия проигрывает Украине на поле боя, что в итоге может привести к победе Киева над Москвой. На Западе обеспокоены вероятностью такого сценария, так как хотели бы возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой, и опасаются ядерной эскалации. Журналисты пишут, что некоторые западные политики призывают завершить войну с "сохранением лица Москве". Причем даже в том случае, если Украина отдаст за это свои территории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит возможности закончить войну с "сохранением лица Москве" после военных преступлений российской армии в Буче и Мариуполе. По его словам, если некоторые политики в Европе хотят отдать свои территории России, то это проблемы их избирателей.Читайте такжеУкраина требует оружия: разговоры с РФ не помогут, надо вернуть ее в адекватное состояние – Подоляк

Позже The New York Times написали материал, в котором говорится, что победа Украины над Россией с возвращением захваченных еще в 2014 году территорий, дескать, является нереальной целью. Как утверждают журналисты, Путин не может пойти на уступки, поскольку у него есть ядерное оружие.

На всемирном форуме в Давосе 23 мая бывший государственный секретарь США, 98-летний Генри Киссинджер посоветовал Украине согласится на потерю своих территорий в качестве уступок России для завершения войны. Он призвал Киев не бороться за территории, захваченные Москвой до 2022 года.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Киссинджера и сказал, что американский политик, скорее всего, мысленно находится не в 2022, а в 1938 году. Гарант напомнил, что когда Киссинджеру было 15 лет, и он спасался со своей семьей от немецких нацистов, тогда он не призывал пойти им на уступки.

Смотрите видео Главред – Арестович заявил, что Украина будет готова нанести военное поражение России

Главред рекомендует: