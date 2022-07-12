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"Самая мощная в мире ядерная ракета": Рогозин разразился угрозами новых испытаний Сармата

12 июля 2022, 12:24

Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат.

Рогозин Сармат
Рогозин анонсировал новые испытания ядерное ракеты Сармат / Коллаж Telegram-канал Рогозина, УНИАН

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире". При этом российская корпорация собирается провести ее новые испытания.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Сармат якобы является самой мощной в мире ядерной ракетой глобальной дальности. Российские власти собираются запустить ее серийное производство и проводить новые испытания.

"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - сказал Рогозин.

Также он опубликовал и фотоснимок на фоне ядерное ракеты Сармат, которая лежит в чехле на платформе железной дороги.

Ядерные угрозы Рогозина странам Европы

Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.

"Очередной ядерный удар обещают в РФ. На этот раз — Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство „общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", - подчеркнул украинский чиновник.

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