"В ядерной войне не будет победителя": Лавров о вероятности применения ядерного оружия

Россия "не планирует развязывать ядерную войну" / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

В случае развязывания ядерной войны "победителей не будет", ведь в таком случае ядерное оружие нанесет огромный ущерб каждой стороне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает RT.

Он утверждает, что якобы в России "не планируют развязывать ядерную войну".

"Мы были инициаторами ни одного заявления - и российско-американского, и постоянных членов Совета безопасности ООН - о том, что в ядерной войне не может быть победителя и что она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять", - сказал Сергей Лавров.

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Ядерные угрозы странам Европы

Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.

Позже Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире".

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