Любитель ядерного оружия Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу - СМИ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин скоро может стать главой администрации президента РФ.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин совсем скоро может перейти в администрацию президента РФ, которую ему предлагают возглавить. Об этом сообщает Медуза.
Стоит отметить, что сейчас главой российского ОП является Антон Вайно, который сидит в этом кресле с 2016 года.
Рогозин, который, как известно всем, является фанатом ядерного оружия, может стать не только помощником Путина, но и его куратором по вопросам оккупированных территорий Донбасса.
Российские СМИ не исключают, что Путин согласится дать Рогозину даже должность вице-премьера, так как "давно его любит".
Читайте такжеРоссия запустит ядерную бомбу, если с Крымским мостом что-то случится - Тука
Ядерные угрозы Рогозина странам Европы
Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.
"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.
В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.
"Очередной ядерный удар обещают в РФ. На этот раз — Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство „общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", - подчеркнул украинский чиновник.
Позже Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире".
Другие новости:
- "Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерное оружие
- Ядерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мира
- Угроза ядерного удара РФ: у Зеленского объяснили путинскую пропаганду