Любитель ядерного оружия Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу - СМИ

Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу / росСМИ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин совсем скоро может перейти в администрацию президента РФ, которую ему предлагают возглавить. Об этом сообщает Медуза.

Стоит отметить, что сейчас главой российского ОП является Антон Вайно, который сидит в этом кресле с 2016 года.

Рогозин, который, как известно всем, является фанатом ядерного оружия, может стать не только помощником Путина, но и его куратором по вопросам оккупированных территорий Донбасса.

Российские СМИ не исключают, что Путин согласится дать Рогозину даже должность вице-премьера, так как "давно его любит".

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Ядерные угрозы Рогозина странам Европы

Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.

"Очередной ядерный удар обещают в РФ. На этот раз — Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство „общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", - подчеркнул украинский чиновник.

Позже Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире".

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