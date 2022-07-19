Украине надо бить по военным базам в Крыму: Путин не ответит ядерным ударом - Жданов

Украине нужно наносить удары по военным базам оккупантов в Крыму / Коллаж Главред, УНИАН

Россия не будет наносить ядерные удары по территории Украины, даже если ВСУ будут обстреливать военные базы оккупантов в анексованому Крыму. Путин на это просто не решится. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Именно в Крыму находится большая часть российского оружия, которое впоследствии оказывается на фронте.

"Военные базы в Крыму выполняют роль перевалочных баз, ремонтно-восстановительных баз, а также центров подготовки и формирования резерва. Поэтому Украине обязательно нужно наносить удары по военным базам в Крыму", - сказал Олег Жданов.

Он убежден, что угрозы Москвы о ядерной атаке являются лишь политическим запугиванием.

"Во-первых, делать с территории, которую ты хочешь завоевать, ядерную помойку, которую нельзя будет использовать, как минимум, три-четыре десятка лет, это крайне нелогично. Во-вторых, Украина - сопредельная территория, и, если Россия нанесет по украинской территории ядерный удар, то где выпадет радиоактивный дождь – предсказать никто не может", - добавил Жданов.

Читайте такжеРоссия запустит ядерную бомбу, если с Крымским мостом что-то произойдет - Тука

Ядерные угрозы странам Европы

Глава Роскомоса Рогозин 5 июня в ответ на решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своих государств, пригрозил Болгарии, Румынии, Черногории и Швеции применением ядерной ракеты Сармат.

"Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - гневно написал он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял угрозы Рогозина, отметив, что общая история у России и Черногории – разве что виллы и яхты российских чиновников.

Позже Дмитрий Рогозин разразился заявлением о том, что Россия собирается запустить серийное производство ядерной ракеты Сармат, которую он назвал "самой мощной в мире".

Другие новости: