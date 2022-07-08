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"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружие

8 июля 2022, 18:48

Россия знает, что Запад следит за ее действиями и в любой момент может ответить на ядерный удар, сказал генерал.

Решиться ли Путин использовать ядерное оружие / фото Главред, Reuters

Применение Россией ядерного оружия в войне против Украины является маловероятным, рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, власти России в курсе, что западные союзники отслеживают их действия и готовы в любой момент запустить "ответку" в случае ядерного удара. Это приведет к мировой катастрофе.

"Думаю, что это (применение РФ ядерного оружия, - ред.) маловероятно. Я знаю персонально Путина, Патрушева, Шойгу, Бортникова – они не самоубийцы. Даже при том, что у них у всех не совсем нормально с головой, они хотят жить. Американцы и британцы их предупредили: как только будут подготовлены ядерные ракеты к пуску, что Запад отслеживает с помощью космических и других разведывательных средств в режиме онлайн, каждую секунду, американцы и британцы сразу задействуют свои системы. И это уже будет прямая схватка ядерных стран, которая может привести к катастрофе. Россия не спасется, не собьет ракеты, которые запустят в ответ на атаку РФ американцы и британцы. Это будет тот сценарий, который уничтожит мир", - отметил генерал.

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Однако, по его убеждению, РФ все же продолжит пугать мир ядерным оружием, как она пугала Финляндию и Швецию из-за их вступления в НАТО.

"Ну, пугала – и теперь эти страны вступают в Альянс, но Россия даже отвела войска", - обратил внимание Маломуж.

Также генерал рассказал, в каком случае окружение президента РФ Владимира Путина перестанет его поддерживать в вопросе возможного применения ядерного оружия

"Окружение Путина, конечно, его поддерживало и поддерживает, потому что у них просто нет другого выхода: они в одной лодке, они – единомышленники. Да и в правовом плане они вместе тянут одни и те же преступления и деятельность. Но когда встанет вопрос об их собственной жизни и жизни их детей, многие исполнители на уровне спецслужб и военных, которые причастны к процессу задействования ядерного потенциала, быстро переориентируются, чтобы остановить этот сценарий. В таком случае очень высока вероятность, что приказ Путина о нанесении удара, даже если таковой будет, просто не будут выполнять. Окружение Путина будет сохранять себя и свои перспективы", - подытожил он.

Ядерный шантаж России

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечал, что президент РФ Владимир Путин использует угрозы применения ядерного оружия как элемент шантажа. Однако возможность использования тактического ядерного оружия исключать нельзя.

До того много раз появлялась информация, что Путин серьезно болен. Ранее британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, писало, что Путин страдает опасным заболеванием – медики обнаружили у него рак крови.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, который ранее руководил отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

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