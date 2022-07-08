Освобождение Херсона начнется в августе, а война может закончиться в 2023-м – генерал Маломуж

Украина может вернуть Донбасс и Крым уже в следующем году, но с Крымом будет сложно – генерал Маломуж / Коллаж УНИАН, Главред

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обозначил две важные временные рамки относительно нынешней войны с Россией: одна касается более долгосрочной перспективы, другая – ближайшего времени. Буданов заявил, что война закончится выходом Украины на границы 1991 года, и произойти это может в следующем году, а первые победы Украины мы увидим уже в августе.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал Главреду, не является ли слишком фантастическим такой сценарий, при каких условиях уже в следующем году Украина может одержать победу в войне, какие первые победы возможны в августе, в частности, может ли быть среди них освобождение Херсона, а также прибегнет ли Россия к применению ядерного оружия, чтобы не допустить реализации оптимистического для нашей страны сценария.

– Насколько реалистичным, с вашей точки зрения, является такой прогноз? Действительно ли в 2023 году Украина может вернуть и Донбасс, и Крым, и все, что оккупировала Россия после 24 февраля?

– Аналитики Главного управления разведки рассматривают разные сценарии дальнейшего развития войны с Россией, и Буданов озвучил лишь один из них – наиболее прогрессивный и оптимистичный. Впрочем, мы действительно можем начать одерживать победы в ближайшие месяцы на стратегических направлениях: сначала на юге, а затем и на востоке Украины, то есть освободить Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, а позже и Луганскую и Донецкую области.

Однако, конечно, возможны и другие варианты. Все будет зависеть от того, насколько эффективно мы сможем организовать стратегическую оборону (особенно на донецком направлении) и проводить стратегические наступательные операции (не тактического уровня, как сейчас – у нас есть определенные успехи на херсонском, запорожском и харьковском направлениях, а стратегического).

Впрочем, уже сейчас, получив от западных партнеров новейшее вооружение чрезвычайно высокого класса (дальнобойные гаубицы, системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и подавления почти всех систем ведения огня России), мы обесцениванием все силы России: Ураганы, Грады, Смерчи, которые россияне сегодня активно применяют, обстреливая позиции украинских войск и мирные украинские города. Если мы получим эффективное вооружение в большем количестве, то сценарий, о котором говорит Буданов, вполне может быть реализован. И уже в августе мы выбьем врага с наших территорий на юге и частично на востоке. Это вполне реально.

Главное, чтобы не было тормоза со стороны наших партнеров, и своевременно оказывалась поддержка оружием, финансами, оперативной информацией. Все это важно и для успешных защитных операций, и для наступательных. Но, кроме новейших вооружений и техники, должен быть и высокий уровень обучения личного состава, и формирование мощных резервов. Прежде всего – тех, что сегодня проходят подготовку за рубежом и в Украине и осваивают новейшую военную технику 5-6 поколения, которой у России нет. Так мы будем иметь преимущество над Россией в технологическом, военном и огневом плане. Тогда и будем готовить комплекс наступательных операций как на юге, так и на востоке.

При таких условиях вполне реально в августе добиться первых серьезных успехов и реализовывать оптимистичный сценарий.

Однако Россия также имеет свои планы и соображения. Она пытается укрепиться на отдельных направлениях, особенно на донецком. Она хочет выйти на административные границы не только Луганской, но и Донецкой областей, после чего поставить ребром вопрос о проведении переговоров и закреплении статус-кво. И Москва пытается вынудить нас к этому своими наступательными операциями и ракетными обстрелами всех городов Украины. Поэтому сегодня и летят ракеты повсюду – и по Харьковщине, и по Хмельниччине, и по Днепру, и по Одессе, и по Николаеву, и по другим городам. Поэтому ежедневно происходят обстрелы мирного населения.

Действуя таким образом, Россия пытается запугать украинское население и заставить его давить на руководство государства, чтобы оно согласилось на соглашения, которые будет предлагать Россия. Она такие предложения уже выдвигает, правда, пока неофициально. Но, когда будет захвачена Донецкая область, Россия станет более активной. Но, скажу откровенно, у России нет перспектив захвата этой области. Поэтому Москва пытается навязать переговоры уже сейчас, чтобы мы согласились на ее условия под давлением новых наступательных операций РФ и, возможно, давлением партнеров, которые согласятся на тот план, который будет предлагать Россия, лишь бы снять угрозу более глобальной войны России с Евросоюзом и НАТО и экономические санкции, от которых страдает не только Россия, но и те страны, которые их вводили. То есть это многоплановая игра.

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Поэтому однозначно утверждать, что будет именно такой сценарий, который озвучил Буданов – позитивный и эффективный, сложно. Возможно, процесс освобождения юга затянется до сентября или октября.

У Украины сегодня есть мощные резервы: президент говорил о более 700 тысяч человек, а я считаю, что у нас уже около миллиона мобилизованных и высоко мотивированных военнослужащих, к тому же, более-менее обученных. Имея возможность направить этих военнослужащих в бой с новейшими вооружениями и техникой, мы уже сейчас можем готовить стратегические операции. Прежде всего – на юге. Ведь сейчас противник сгенерировал все свои силы на востоке. Поэтому можно вышвырнуть их из Херсона. Но нужно не идти в лобовую атаку, а наступать с флангов, с тылов, вести активную диверсионную работу. Также можно наступать в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. А позже сможем и перейти к востоку.

Что касается возможности выйти уже в следующем году на границы 1991 года и полностью освободить Донбасс и Крым, включая Севастополь, то я могу утверждать, что у нас есть такая перспектива, и в августе-октябре сможем начать наступательные операции.

Дальше возможны разные варианты, потому что Россия может на определенном этапе остановиться, согласиться на статус-кво, который будет на тот момент. Впрочем, если мы оттесним российские войска из части Донецкой и Луганской областей, сможем ставить вопрос о выходе на границы до 24 февраля, то есть, за скобки могут быть вынесены "ЛНР" и "ДНР", а также Крым. Такие условия могут быть восприняты Западом. И здесь нашему руководству будет важно четко стоять на том, что мы должны освободить всю территорию нашего государства.

Однако, повторюсь, сценарий, предусматривающий наш выход на границы 1991 года в следующем году, вполне возможен. Но это произойдет только тогда, когда мы начнем стратегические наступательные операции.

Когда начнется наступление ВСУ, враг будет бежать, и не только из Херсона и Запорожья, потому что окажется перед угрозой окружения.

Но остается вопрос Крыма – с его освобождением будет сложнее. Россия превратила Крым в настоящий военный корабль. Как Титаник, но военный. Севастополь – это мощная военно-морская база, где в том числе есть крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. Они могут стоять там до конца.

Поэтому только когда начнется провал России на южном и восточном фронте Украины. Когда режим Путина начнет сыпаться. Когда начнется массовое отступление российских войск, и начнется паника не только среди российских военнослужащих, но и среди российских граждан, а главное – в российской элите. Когда снизится доверие к Путину, и начнется дестабилизация в российском руководстве. Только тогда можно будет проводить операцию по освобождению Крыма. Это будет сложно, но возможно.

– При каких условиях возвращение Украины к границам 1991 года станет возможным в следующем году? По вашим словам, получается, что основным условием является своевременная и достаточная помощь Запада вооружением, техникой и финансовая поддержка.

– Основным условием является подготовка ВСУ и мощного резерва, который сегодня, как по мне, не задействован должным образом, например, силы специальных операций, воздушно-десантные силы, спецподразделения СБУ, Главного управления разведки, Нацгвардии, которые способны комплексно решать задачи. Поэтому первое и главное условие – это подготовка наших Вооруженных сил.

Второе условие – надлежащее вооружение военнослужащих. А это очень зависит от наших партнеров: США, Великобритании, ЕС, всего от 50 стран, которые согласились предоставить нам вооружение и технику.

Я считаю, что поставки оружия и техники пока происходят в недостаточном объеме и не по графику. Поэтому вполне возможны задержки поставок еще и в августе. Сейчас защищаться мы можем, а вот проводить наступательные операции – пока нет. Это значительно сложнее и будет зависеть от поставок вооружения.

Третье условие и основное в отношении вооружения – наш военно-промышленный комплекс. Наш ВПК был и является одним из лучших в мире. Мы всегда были в десятке крупнейших экспортеров оружия в мире, а на внешних рынках плохое оружие не покупают – покупают оружие 5-6 поколения. Во Вторую мировую войну оборонные заводы работали день и ночь. У нас же есть заводы, которые выпускают стратегические ракеты дальностью 250 км, что способны достать и до Севастополя, и до Крымского моста, и до территории России. Мы можем производить Стугну и Ольху. А наши Корсары ничем не хуже американских Джавелинов – они бьют до 6 км, их точность высока (авионика и системы наведения там немецкие, британские, американские). Таких образцов у нас должно быть не 3 тысячи, а десятки и десятки тысяч, чтобы любой танк и БТР мы могли уничтожить.

Также нам нужны ракеты – наши и западные, натовского образца, мощная система радиоэлектроники, радиоразведки в режиме онлайн, чтобы мы отслеживали любые движения войск на территории России, Беларуси, любые пуски ракет, перемещение их по территории Украины и концентрация их на конкретных направлениях.

Такие предпосылки нужны для реализации оптимистического сценария.

Николай Маломуж / Главред

Также важно, чтобы сценарий был стратегически разработан, глубоко и комплексно. Потому что, когда мы продвигаемся точечно, отдельными секторами, это не работает. Должен быть единый слаженный организм, который объединит систему обороны и безопасности, радиоразведки, подготовки и нанесения ударов, но не в лобовую атаку, как во Вторую мировую войну, а тыловые операции, работа дальнобойных ракет и артиллерии, диверсионные операции на складах, мостах, коммуникациях, дивизионах Градов, Смерчей и тому подобное.

Это формат новой войны, который обесценит все усилия "второй армии мира", хотя она уже и так обесценена. Тогда действительно будут созданы предпосылки для освобождения Украины, но для этого нужна еще большая и профессиональная работа. Только комплексный подход позволит нам провести мероприятия по освобождению территорий, которые Россия захватила после 24 февраля, а позже – Донецка, Луганска и Крыма.

Но, подчеркиваю, мы должны задействовать мировых лидеров, потому что Россия создает угрозы не только для Украины и Европы – она угрожает применением ядерного оружия всему миру, что будет означать уничтожение всего человечества.

Когда я был на закрытом форуме в Вашингтоне, и американцы моделировали ситуацию применения ядерного оружия США и Россией друг против друга и последствия. И получалось, что в таком случае на Земле не останется ничего живого.

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Этот аргумент нужно использовать для сдерживания Путина, потому что в случае применения ядерного оружия не будет ничего: ни Путина, ни России, ни американцев, ни китайцев. Поэтому привлекать к этой работе нужно все страны, в том числе и Китай, который еще вроде бы выжидает, потому что все заинтересованы выжить. Нужно говорить с другими странами о том формат мира, который, во-первых, остановит войну, во-вторых, создаст предпосылки для восстановления международного права в интересах Украины, в-третьих, позволит разработать формат новой системы безопасности. Когда-то были Хельсинкские соглашения, теперь должны быть какие-то другие соглашения, соответствующие современным вызовам, реалиям и угрозе со стороны России.

Украина находится в центре противостояния, которое может либо разрушить мир, либо, наоборот, запустить новый мирный процесс и сформировать новый мировой порядок, заключив новые международные соглашения.

– Насколько вероятным вы считаете применения Россией ядерного оружия против Украины в случае, если она увидит, что реализуется оптимистичный сценарий, и Украина может одержать победу уже в следующем году? В таком случае Россия может прибегнуть к нажатию красной кнопки?

– Думаю, что это маловероятно. Я знаю персонально Путина, Патрушева, Шойгу, Бортникова – они не самоубийцы. Даже при том, что у них у всех не совсем нормально с головой, они хотят жить. Американцы и британцы их предупредили: как только будут подготовлены ядерные ракеты к пуску, что Запад отслеживает с помощью космических и других разведывательных средств в режиме онлайн, каждую секунду, американцы и британцы сразу задействуют свои системы. И это уже будет прямая схватка ядерных стран, которая может привести к катастрофе. Россия не спасется, не собьет ракеты, которые запустят в ответ на атаку РФ американцы и британцы. Это будет тот сценарий, который уничтожит мир.

Россия это знает, российское руководство это знает. Но она все равно продолжит пугать мир ядерным оружием, как она пугала Финляндию и Швецию из-за их вступления в НАТО. Ну, пугала – и теперь эти страны вступают в Альянс, но Россия даже отвела войска.

Другой важный момент. Окружение Путина, конечно, его поддерживало и поддерживает, потому что у них просто нет другого выхода: они в одной лодке, они – единомышленники. Да и в правовом плане они вместе тянут одни и те же преступления и деятельность. Но когда встанет вопрос об их собственной жизни и жизни их детей, многие исполнители на уровне спецслужб и военных, которые причастны к процессу задействования ядерного потенциала, быстро переориентируются, чтобы остановить этот сценарий. В таком случае очень высока вероятность, что приказ Путина о нанесении удара, даже если таковой будет, просто не будут выполнять. Окружение Путина будет сохранять себя и свои перспективы.

Николай Маломуж / Главред

– Насколько необходимым условием для реализации оптимистического сценария, о котором сказал Буданов, является смена власти в России или смерть Путина? В случае, если Путин по каким-то причинам отходит от руководства Россией, кто придет ему на смену, и будет ли этот человек действительно заинтересован закончить войну против Украины?

– Уход Путина ускорит реализацию оптимистического сценария по освобождению Украины, включая Крым, а также формированию новой мирной модели мира. Потому что любой, кто придет на смену Путину, хоть сейчас вроде бы и поддерживает агрессию, начнет искать пути выхода из этой ситуации. А именно Путин ведет этот процесс, ведь многие в российской власти даже не знали, что Россия нападет на Украину 24 февраля, даже премьер Мишустин. Поэтому в случае ухода Путина от власти ситуация принципиально изменится.

А Путин может отойти от власти в результате заговора, что пока маловероятно, или его могут заставить уйти, например, из-за болезни. То, что он умрет из-за болезни, маловероятно, потому что он активно лечится самыми новейшими средствами. А вот уход от власти возможен. И любой новый лидер, даже Патрушев, будет искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Если же будет выбран нейтральный сценарий – заменить Путина на кого-то лояльного, например, Собянина, мэра Москвы, доверенное лицо Путина, но не втянутого в военную операцию, или Кириенко, изменятся и намерения российских властей в целом – и по ведению войны, и по освобождению территорий в перспективе. Но за Крым любой преемник Путина еще будет бороться, но особых перспектив у него уже не будет.

– Но является ли это необходимым условием? То есть в случае, если Путин остается у власти в России, получается, этот оптимистический сценарий не удастся реализовать? Или он возможен даже при Путине?

– Сценарий возможен даже при Путине. У Путина нет выхода – либо воевать дальше ядерными средствами, либо договариваться на определенных условиях. При этом он может демонстрировать российскому населению, что он выполнил какую-то задачу, например, "демилитаризовал" Украину, или добился согласия Запада на определенные условия. А фактически Россия будет отступать и формировать статус-кво. То есть Путин будет вынужден продемонстрировать очередной "жест доброй воли", вроде отступления от острова Змеиный или от Киевской, Черниговской и Сумской областей. Особенно если Запад согласится, чтобы Путин еще оставался у власти в ослабленной России.

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Многие говорят о том, что, если Путин останется, то он снова через некоторое время нападет. Но я убежден, что возможностей напасть у него будет очень мало. Потому что он проигрывает в Украине, и проигрывает стратегически. Если санкции будут оставаться, то Россия проиграет и экономически, и политически, и энергетически (потому что ресурсы РФ не будут иметь дальше никакого значения).

Так и при Путине будет реализован сценарий полного освобождения Украины и заключения соглашения на условиях Украины с гарантиями безопасности для нашей страны.

– Насколько заинтересован Запад, в первую очередь, США и Великобритания в скорейшем окончании войны победой Украины, несмотря на то, что не так давно звучали заявления, что РФ должна быть истощена этой войной настолько, чтобы она не была в состоянии в ближайшие десятилетия начать такую войну опять? Насколько Запад довел Россию до того состояния, в котором он был заинтересован?

– Запад еще не довел Россию до того состояния, в котором он был заинтересован. Следует признать, что Запад был заинтересован, чтобы война длилась дольше. Скажу прямо: если бы на Западе были очень заинтересованы в том, чтобы остановить войну, то уже в марте было бы заключено соглашение. Но – на условиях России. И Путин был бы вынужден уйти из Украины, за исключением "ЛНР", "ДНР" и Крыма, эти территории были бы вынесены за скобки. На таких условиях и Путин был готов остановиться, заявив о каких-то победах: демилитаризации, отказе Украины от вступления в НАТО. То есть можно было остановить войну, а дальше укреплять позиции Украины и Запада в отношении России в целом.

Но был выбран более быстрый сценарий. Запад стремится, чтобы путинский режим и Россия были подорваны как можно скорее. Поэтому был выбран путь поддержки Украины, но выдачи помощи постепенно. Если бы поддержка оказывалась быстро и много, то война бы скоро прекратилась, Путин бы сохранился у власти, и Россия стала бы накапливать потенциал.

Если же война продлится несколько месяцев-год, это существенно истощит Россию. Под давлением санкций Россия уже не сможет восстановиться, а это означает фактически крушение России, как в свое время Советского Союза.

Поэтому в данной ситуации западные страны, активно поддерживая Украину, постепенно истощают Россию. Однако РФ еще не истощилась окончательно. Ее ресурсов хватит еще на полгода-год, как минимум. После этого ее может ждать то же, что и Советский Союз.

– Вторая временная рамка, о которой сказал Буданов, и вы о ней упоминали вскользь, отвечая на первый вопрос – это август этого года. Мол, именно с этого времени можно будет увидеть первые победы Украины. О каких победах, по-вашему, может идти речь? И может ли стать одной из таких первых побед, например, освобождение Херсона?

– В июле-августе будет фактически завершен первый этап подготовки резерва и обучения на новейших образцах западной техники и вооружения, которые сегодня поступают в Украину. Ведь сейчас тысячи украинцев учатся в странах ЕС, США и Канаде. Эти люди как раз начнут прибывать в свои части. Это первая составляющая и первая предпосылка: техника, которую Украина получает, начнет использоваться профессионально и эффективно.

Будут готовы резервы, которые прошли мощное обучение в наших учебных военных центрах. Они также смогут эффективно взаимодействовать с военной техникой и участвовать в наступательных операциях.

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Пока Путин сосредоточен на востоке, на Луганской и Донецкой областях, резервы России ограничены. Поэтому эффективный наступательный сезон может начаться во второй половине июля-августе на востоке Украины.

Я считаю, что наступательные операции по окружению Херсона будут происходить очень активно, в частности, мы будем пробивать пути к морю, чтобы создавались условия для окружения врага. У России нет мотивации держать Херсон, если будет окружение – есть мотивация убегать. Потому что российские военнослужащие будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Пока перешеек для выхода не заблокирован, поэтому им надо бежать раньше.

Но для этого нам надо создать мощное давление на врага как на херсонском, так и на запорожском направлении. Это может быть первая стратегическая наступательная операция на юге Украины. То есть, в целом, речь идет об освобождении юга в августе. Все предпосылки для этого либо уже есть, либо создаются сейчас. Я считаю, что мы в состоянии это сделать, и за три-четыре недели мы можем реализовать крупные наступательные операции.

– То есть Херсон уже совсем скоро может быть освобожден…

– Не только Херсон, но и Запорожская область.

– А может ли в ближайшее время быть нанесен удар по Крымскому мосту?

– Крымский мост не будет поражен по нескольким причинам.

Во-первых, наши ракетные средства, даже полученные от Запада, не достают до моста, поэтому нам будет сложно нанести по нему мощный удар. Ведь одна или несколько ракет не уничтожат Крымский мост.

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Во-вторых, неофициально есть договоренность, что Крымский мост не является объектом нападения. Например, его можно было бы бомбить авиацией и закрыть эту тему. Но для того, чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по центрам принятия решений, по другим городам Украины, Крымский мост решено до какого-то времени не трогать. И западные партнеры, думаю, поддерживают эту позицию, что мост пока что не стоит бомбить, чтобы не провоцировать Россию на агрессивные действия и угрозы ядерным оружием.

– Вы говорите, что решили не трогать мост "до какого-то времени". До какого именно времени?

– До момента, когда Россия ослабнет, не сможет применять стратегические вооружения, когда в РФ начнется хаос, но российская власть еще будет пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу.

Но сейчас на политическом уровне вопрос о бомбардировке Крымского моста не обсуждается.

Николай Маломуж / Главред

– Вы подчеркнули в начале разговора, что Буданов говорит лишь об одном из вероятных сценариев – оптимистическом. Если же говорить о пессимистических вариантах, то какие факторы могут привести к затягиванию войны на годы? Объективно – сколько лет войны нынешней интенсивности может выдержать Россия, несмотря на ее запас прочности, вооружений и боеприпасов?

– Я считаю, что война в Украине не затянется надолго, как говорил генсек НАТО Столтенберг. Потому что для нас перспектива затягивание войны гибельна – и в экономическом смысле, и в смысле безопасности. А главное – у нас гибнут люди, тысячи людей. Уже не говоря о гражданской и промышленной инфраструктуре, которая ежедневно уничтожается...

Поэтому Украина принципиально не заинтересована в таком развитии событий.

Впрочем, тормоз может быть, если наши партнеры будут поставлять вооружение поштучно, а не сотнями, как нам нужно сегодня. Если оружия не будет в достаточном количестве, война может продолжаться достаточно долго, потому что этот график поставок может быть растянут на полгода и более.

В таком случае мы сможем реализовать наступательную операцию на юге, а затем и на аостоке, где чрезвычайно мощная российская группировка. Россия завоюет донецкий регион и будет пытаться продвинуться на Харьков, где-то остановится, и это будет зона противостояния, которая будет иметь переменные успехи. А дальше произойдет замораживание конфликта.

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Но думаю, что командование так не планирует действовать. Ведь замораживание конфликта на определенных рубежах будет означать затягивание войны на долгий период, как когда-то на Донбассе на восемь лет. Будет какая-то линия разграничения, какие-то договоренности о перемирии. Будем долго вести переговоры, а затем как-то возвращать захваченные территории в процессе новых переговоров, гарантий, давлений... Это – путь в никуда.

Это наиболее пессимистичный сценарий, который может лечь бременем на плечи Украины. Ведь это уже будут не части Донецкой и Луганской областей, оккупированные Россией, а огромные территории, которые будут подрывать и стратегический, и экономический, и технологический, и все остальные форматы восстановления. Ведь никто из мощных инвесторов не пойдет на активное восстановление Украины, пока не закончится война. Условный план Маршала задействован не будет. Я говорил с руководителями мощных корпораций США, Канады, Европы, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран – они готовы помогать, 1 трлн 500 млрд долларов вложить в восстановление Украины, но только при условии, что воцарится мир, и мы отбросим врага и создадим условия для функционирования бизнеса и реализации всех проектов, которые готовы финансировать ЕС, Всемирный банк, МВФ и крупные инвесторы.

Поэтому этот сценарий для Украины губителен. Он будет обесценивать все наши возможности и создавать чрезвычайно тяжелые условия для граждан Украины. Сегодня мы должны заставить западных партнеров придерживаться стратегии, которая принесет победу Украине и развитие событий по оптимистическому сценарию.

– Велика ли сегодня угроза, что будет реализован именно пессимистический сценарий?

– Считаю, что этот сценарий неприемлем и не будет реализован. Будет реализован оптимистический сценарий. Единственное – в следующем году мы можем не достичь освобождения Крыма, если не будет падения режима Путина. Потому что с Крымом будет чрезвычайно сложная ситуация. Там уже фактически военная крепость, которая может рухнуть только после падения путинского режима. Проведение прямой операции по освобождению Крыма будет означать огромные потери и угрозу использования Россией различных средств, даже тактического ядерного вооружения. Поэтому с Крымом может не выйти в 2023 году, если не будет дезорганизации политического режима РФ.