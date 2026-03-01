Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

Марина Иваненко
1 марта 2026, 10:07
Почему кошка издает странные звуки у окна — научное объяснение скрежетания, его связь с охотой и советы для владельцев.
Почему кот кричит на птиц
Почему кот скрежещет на птиц / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему кошки скребут, когда видят птиц или насекомых
  • Является ли мяуканье кота опасным

Кошки издавна считаются одними из самых загадочных домашних животных, сочетая аристократическую грацию с дикими охотничьими инстинктами. Почти каждый владелец замечал странную сцену: кот замирает у окна, внимательно следит за птичкой, а из его горла раздаются быстрые щелкающие или скрежещущие звуки.

Это явление часто сопровождается подергиванием хвоста, напряжением тела и быстрым движением челюстей. Что же на самом деле означает такое поведение и почему кошки издают эти звуки - объяснит Главред.

видео дня

Что такое кошачье щебетание с научной точки зрения

Как объясняют на канале "Вайб Природы", скрежет — это особый акустический феномен, который отличается от мурлыканья, мяуканья или шипения. Он представляет собой серию коротких прерывистых звуков, возникающих из-за чрезвычайно быстрых сокращений мышц челюсти.

В этот момент у животного:

  • расширяются зрачки;
  • уши направлены вперед;
  • тело напряжено, как перед прыжком.

Чаще всего такое поведение появляется при наблюдении за птицами, насекомыми или во время игры с лазерной указкой.

Теория №1: охотничий инстинкт

Самое распространенное объяснение среди фелинологов связано с охотничьим поведением. Скрежет рассматривают как рефлекторную подготовку к завершающему этапу охоты.

В дикой природе кошачьи используют быстрый и точный укус в область шеи или позвоночника жертвы. Щелчок челюстями имитирует серию микроукусов, необходимых для мгновенного обездвиживания добычи.

Даже если домашняя кошка никогда не охотилась, этот механизм заложен в ее нервной системе. Фактически, сидя на подоконнике, кот "тренирует" свой укус.

Видео о том, почему кошка щелкает зубами, можно посмотреть здесь:

Теория №2: звуковая мимикрия

Существует гипотеза, что кошки способны к вокальной мимикрии. В дикой природе некоторые хищники пытаются имитировать звуки своих жертв.

Скрежет иногда напоминает:

  • щебетание птиц;
  • шуршание крупных насекомых.

Сторонники этой теории считают, что кошка подсознательно пытается подманить добычу поближе. Хотя убедительных доказательств для домашних кошек немного, эта версия подчеркивает сложность их звуковой коммуникации.

Теория №3: фрустрация и эмоциональная разрядка

Еще один важный аспект — эмоциональное состояние. Когда кошка видит добычу, но не может до нее добраться (например, через окно), возникает фрустрация.

Охотничий инстинкт активируется, но не реализуется. Скрежет в этом случае работает как "предохранительный клапан", помогая снизить внутреннее напряжение. Это похоже на непроизвольное сжимание зубов или постукивание пальцами у людей.

Опасно ли скрежетание для кота

Скрежет — нормальная и здоровая часть кошачьего поведения. Он свидетельствует об активной нервной системе и сохранных инстинктах.

Однако если кот слишком часто демонстрирует сильное возбуждение, стоит помочь ему реализовать охотничий потенциал.

Как уменьшить фрустрацию у кота

Специалисты советуют:

  • Использовать интерактивные игрушки (удочки с перьями, механические мыши).
  • Проводить регулярные игровые сессии, где кот может "завершить охоту".
  • Создавать безопасные зоны наблюдения у окон.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Вайб Планеты"

Канал "Вайб Планеты" на YouTube — это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и других интересных вещах. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и разнообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:16Война
США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:54Мир
Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Последние новости

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

Реклама
08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

03:30

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду веснойВидео

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

Реклама
28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

Реклама
17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять