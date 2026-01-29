Укр
У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

Марина Иваненко
29 января 2026, 11:58
Способность попугаев говорить — это не трюк, а результат эволюции, сложного строения организма и развитого мозга. Как и зачем птицы "общаются" с людьми.
Почему попугаи умеют разговаривать?
О чем вы узнаете:

  • Как попугаи научились говорить
  • Какие виды попугаев умеют говорить

Способность попугаев воспроизводить человеческую речь и звуки окружающей среды давно вызывает восхищение. Долгое время это считали простым механическим копированием. Однако современные исследования показывают: за "разговорами" попугаев стоит сложное сочетание физиологии, интеллекта и социального поведения.

Понимание того, как именно попугаи осваивают языковую имитацию, позволяет по-новому оценить уровень их эволюционного развития и потребность в общении. Главред расскажет более подробно.

Уникальный голосовой аппарат

Как объясняют на канале "Ненудна наука", вопреки распространенному мифу, у попугаев нет голосовых связок. Вместо них они используют специальный орган — сирингс, расположенный у основания трахеи.

Именно сирингс позволяет птицам создавать чрезвычайно широкий спектр звуков — от шепота и смеха до скрипа дверей и сигналов бытовой техники. Благодаря тонкому контролю воздушных потоков попугаи способны воспроизводить сложные звуковые колебания с высокой точностью.

Интеллект, выходящий за пределы инстинктов

Способность "говорить" — это не только анатомия, но и работа мозга. У попугаев хорошо развиты участки, ответственные за обучение, память и ассоциативное мышление.

Они не просто повторяют слова, а могут использовать их в соответствующем контексте. Особенно этим отличаются попугаи Жако. Они способны запоминать более тысячи слов, понимать абстрактные понятия и распознавать эмоциональное состояние собеседника. По уровню когнитивных способностей некоторых из них сравнивают с ребенком младшего возраста.

Социальная природа "разговоров"

В дикой природе попугаи активно общаются между собой, чтобы поддерживать связь в стае и узнавать "своих". В домашних условиях роль стаи для птицы выполняет человек.

Повторяя слова хозяина, попугай пытается установить контакт, привлечь внимание и стать частью социальной группы. Чем чаще птица слышит определенную фразу, тем быстрее усваивает ее через механизм повторения и ассоциаций.

Видео о том, как попугаи научились говорить, можно посмотреть здесь:

Какие попугаи говорят лучше всего

Не все виды попугаев одинаково склонны к речевой имитации:

  • Волнистые попугаи. Несмотря на небольшие размеры, способны запоминать более 100 слов и быстро обучаются.
  • Кореллы. Лучше воспроизводят мелодии и свист, хотя могут выучить и десятки слов.
  • Ара. Чаще имитируют шумы и звуки окружающей среды, чем четкую человеческую речь, но поражают харизмой.
  • Какаду. Известны эмоциональностью, чувством ритма и способностью "танцевать" под музыку.

Неожиданные сходства с людьми

Исследования выявили у попугаев ряд черт, присущих людям. В частности, они могут быть "правшами" или "шульгами" — это заметно по тому, какой лапкой птица берет еду или игрушки.

Кроме того, попугаи обладают музыкальным слухом и даже собственными предпочтениями в жанрах, реагируя на любимые мелодии активнее, чем на другие.

Почему попугаи гораздо сложнее, чем кажется

Мир попугаев — это не только яркие перья, но и высокий интеллект и сложная система коммуникации. Их способность к речевой имитации в очередной раз доказывает: эти птицы гораздо умнее и социальнее, чем мы привыкли считать.

Об источнике: "Ненудная наука"

"Ненудна наука" — это украинский научно-популярный YouTube-канал, который специализируется на доступном объяснении природных явлений, биологических фактов и особенностей животного мира. Проект предлагает зрителям качественный образовательный контент, где сложные научные темы адаптированы для широкой аудитории без лишней терминологии. Основное внимание уделяется популяризации знаний о фауне, экологии и окружающей среде через динамичные и структурированные видео. Канал является частью современной волны украиноязычного просвещения, создающего качественную альтернативу иностранным ресурсам.

