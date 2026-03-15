Украинская прыгунья перенесла операцию во время родов

Марина Бех-Романчук впервые раскрыла историю появления на свет ее дочери.

Марина Бех-Романчук дети - прыгунья рассказала о родах

13 февраля украинская прыгунья Марина Бех-Романчук впервые стала матерью. У нее и ее мужа, пловца Михаила Романчука, родилась дочь София.

Через месяц после появления ребенка на свет спортсменка рассказала, как прошли роды. Так в своем блоге в Instagram она впервые призналась, что Соня появилась на свет путем кесарева сечения: во время естественных родов произошло осложнение, из-за чего маму отправили на срочную операцию.

"Поскольку схватки усиливались, в 6:30 мы решили, что нужно ехать в роддом. Мне было страшно, но я с нетерпением ждала этого момента. В роддоме меня осмотрели и при раскрытии 2 см поместили в родильный зал. К более активной фазе родовой деятельности я перешла только в 17:00 после очередного осмотра врача, где было принято решение проколоть пузырь по медицинским показаниям. После часа попыток родить самостоятельно, в 18:50 было принято решение отвезти меня на экстренное кесарево. Я была ужасно напугана, потому что очень хотела родить самостоятельно и боялась именно такого развития событий. Через 5 минут я была в операционной, с привязанными ногами и руками к операционному столу, параллельно проходили схватки и делались все необходимые манипуляции... Мне казалось, что это какой-то страшный сон", - поделилась Бех-Романчук.

Марина добавила, что дальше Соня появилась на свет без осложнений, что в конечном итоге и стало самым важным для молодых родителей.

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

