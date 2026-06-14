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Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

Алексей Тесля
14 июня 2026, 01:30
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Для проведения исследования китайские физики использовали систему из атомов рубидия-87.
космос, планеты, земля
Раскрыт вероятный сценарий гибели Вселенной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Учёным удалось наблюдать появление и рост "пузырей" нового состояния
  • Работа открывает возможности для изучения фундаментальных законов мироздания

Исследователи впервые в лабораторных условиях воспроизвели один из фундаментальных квантовых процессов, известный как переход из "ложного вакуума" в более стабильное состояние.

В теоретической физике этот механизм рассматривается как гипотетический сценарий, способный радикально изменить структуру Вселенной, сообщает издание South China Morning Post.

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Однако эксперимент не означает, что подобное событие реально угрожает человечеству. Его цель заключалась в изучении сложных квантовых явлений с помощью искусственно созданной модели.

Для проведения исследования китайские физики использовали систему из атомов рубидия-87, организованных в кольцевую структуру. С помощью лазерных технологий они создали аналог двух состояний вакуума и проследили, как между ними может происходить переход под воздействием квантовых колебаний.

По словам руководителя проекта Ван Сяо, учёным удалось напрямую наблюдать появление и рост так называемых "пузырей" нового состояния. Исследователь отметил, что главная ценность работы заключается не в технической стороне эксперимента, а в возможности наглядно смоделировать процессы, которые ранее существовали лишь в теоретических расчётах.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные результаты не подтверждают существование "ложного вакуума" в реальной Вселенной и не позволяют предсказать вероятность или сроки подобного события. Тем не менее работа открывает новые возможности для изучения фундаментальных законов мироздания и сценариев его эволюции.

Учёные оценили главные угрозы для будущего человечества

Билл Гейтс считает, что изменение климата станет серьёзным вызовом для мира и особенно болезненно отразится на наиболее уязвимых странах. Однако, по его мнению, климатический кризис не представляет угрозы полному исчезновению человечества.

Вместе с тем ряд исследователей, занимающихся изучением глобальных рисков для цивилизации, высказывают более пессимистичные оценки. Они полагают, что наибольшую опасность могут нести не природные процессы, а действия самого человека.

По мнению экспертов, особое беспокойство вызывают стремительное развитие технологий, создание всё более мощных систем вооружений и другие факторы, которые при отсутствии должного контроля способны привести к масштабным последствиям для мировой безопасности и будущего цивилизации.

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Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

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SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

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