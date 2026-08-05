Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

Блогерша объяснила, почему зеленый цвет глаз появляется только со временем.

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Правда о зеленых глазах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда люди становятся зеленоглазыми

Сколько людей в мире имеют зеленый цвет радужки

Какого цвета могут быть глаза у ребенка зеленоглазых родителей

Зеленые глаза считаются одними из самых редких в мире. Они встречаются лишь у небольшой части населения планеты, а их происхождение связывают с сочетанием сразу нескольких генов.

Главред узнал, что ведущая TikTok-страницы Mama v Temi рассказала интересные факты об этом необычном цвете глаз и объяснила, почему младенец не может родиться с зеленой радужной оболочкой.

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Почему дети не рождаются с зелеными глазами

По словам ведущей, зеленый цвет глаз не бывает от рождения. Он формируется постепенно в процессе развития ребенка. Именно поэтому окончательный цвет глаз у ребенка может меняться в течение определенного времени после рождения.

"И это шок, но с зелеными глазами невозможно родиться. Такой оттенок приобретается со временем", - отметила она.

Почему зеленые глаза такие редкие

Зеленоглазые люди составляют лишь около 2% населения Земли. Они появились более 4 тысяч лет назад в поселении у Кавказских гор. До этого у всех людей были карие глаза.

От чего зависит зеленый цвет глаз

Вопреки распространённому мнению, не существует одного отдельного гена, отвечающего за зелёный цвет глаз.

"Интересно, что одного гена зелёных глаз не существует. Это всегда сложная комбинация нескольких генов. Поэтому двое зеленоглазых родителей могут иметь ребёнка с любым цветом глаз", - отметила ведущая.

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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