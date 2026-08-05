Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положить

Благодаря одному предмету быта лук и чеснок будут дольше сохранять свежий вид.

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Лук и чеснок не будут гнить месяцами, если положить их в один простой предмет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как хранить лук и чеснок, чтобы они дольше оставались свежими

Почему лук и чеснок быстро портятся

Какой простой бытовой предмет поможет сохранить овощи

Лук и чеснок могут оставаться свежими на несколько месяцев дольше, если правильно их хранить. Один простой бытовой предмет помогает избежать появления плесени, гниения и преждевременного прорастания овощей.

Главред узнал, как хранить лук и чеснок, чтобы они дольше оставались твердыми и пригодными к употреблению.

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В чем лучше хранить лук и чеснок

Многие люди хранят лук и чеснок в холодильнике, пластиковых контейнерах или рядом с другими овощами. Однако такие условия могут ускорить порчу продуктов.

Дело в том, что лук и чеснок содержат много влаги, а в закрытой или влажной среде она скапливается. Из-за этого овощи могут начать гнить, покрываться плесенью или прорастать.

Повариха и основательница кулинарного проекта The Yummy Life Моника Матени рассказала Daily Express, что для длительного хранения достаточно обычного бумажного пакета. По её словам, после такого способа хранения лук и чеснок оставались "свежими и твёрдыми" даже через три месяца.

Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Почему бумажный пакет помогает сохранить овощи

Бумага имеет пористую структуру, поэтому обеспечивает циркуляцию воздуха внутри пакета. Это позволяет лишней влаге испаряться и предотвращает образование благоприятной среды для гниения.

"Перфорированные бумажные пакеты обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха, чтобы эти овощи хранились в течение длительного периода времени", - отметила Моника Матени.

В то же время эксперт советует не закрывать пакет герметично, ведь луку и чесноку нужен доступ воздуха.

Смотрите видео о том, как нужно подготовить чеснок к длительному хранению:

Как правильно хранить лук и чеснок

Для этого понадобится обычный бумажный пакет. Перед использованием в нём нужно сделать несколько небольших отверстий для вентиляции.

Далее лук и чеснок нужно положить внутрь примерно до половины пакета, а верх можно завернуть или закрепить скрепкой. Хранить пакет лучше всего в тёмном и сухом месте - в кухонном шкафу, ящике или кладовой.

Важно, чтобы овощи находились при комнатной температуре и имели достаточно места для циркуляции воздуха.

Где нельзя хранить лук и чеснок

Специалисты советуют не оставлять лук и чеснок:

в холодильнике;

в пластиковых контейнерах;

рядом с другими овощами;

рядом с картофелем.

Картофель выделяет влагу, которая может ускорить порчу лука и чеснока. Также не стоит оставлять овощи на открытой кухонной полке под прямыми солнечными лучами. Свет может стимулировать прорастание.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Сколько хранятся лук и чеснок

При правильных условиях лук может оставаться свежим до трех месяцев, а чеснок иногда сохраняет свои свойства даже до полугода. Такой простой способ помогает не только дольше использовать продукты, но и уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить средства.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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