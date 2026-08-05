Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положить

Вы узнаете:
- Как хранить лук и чеснок, чтобы они дольше оставались свежими
- Почему лук и чеснок быстро портятся
- Какой простой бытовой предмет поможет сохранить овощи
Лук и чеснок могут оставаться свежими на несколько месяцев дольше, если правильно их хранить. Один простой бытовой предмет помогает избежать появления плесени, гниения и преждевременного прорастания овощей.
Главред узнал, как хранить лук и чеснок, чтобы они дольше оставались твердыми и пригодными к употреблению.
В чем лучше хранить лук и чеснок
Многие люди хранят лук и чеснок в холодильнике, пластиковых контейнерах или рядом с другими овощами. Однако такие условия могут ускорить порчу продуктов.
Дело в том, что лук и чеснок содержат много влаги, а в закрытой или влажной среде она скапливается. Из-за этого овощи могут начать гнить, покрываться плесенью или прорастать.
Повариха и основательница кулинарного проекта The Yummy Life Моника Матени рассказала Daily Express, что для длительного хранения достаточно обычного бумажного пакета. По её словам, после такого способа хранения лук и чеснок оставались "свежими и твёрдыми" даже через три месяца.
Почему бумажный пакет помогает сохранить овощи
Бумага имеет пористую структуру, поэтому обеспечивает циркуляцию воздуха внутри пакета. Это позволяет лишней влаге испаряться и предотвращает образование благоприятной среды для гниения.
"Перфорированные бумажные пакеты обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха, чтобы эти овощи хранились в течение длительного периода времени", - отметила Моника Матени.
В то же время эксперт советует не закрывать пакет герметично, ведь луку и чесноку нужен доступ воздуха.
Смотрите видео о том, как нужно подготовить чеснок к длительному хранению:
Как правильно хранить лук и чеснок
Для этого понадобится обычный бумажный пакет. Перед использованием в нём нужно сделать несколько небольших отверстий для вентиляции.
Далее лук и чеснок нужно положить внутрь примерно до половины пакета, а верх можно завернуть или закрепить скрепкой. Хранить пакет лучше всего в тёмном и сухом месте - в кухонном шкафу, ящике или кладовой.
Важно, чтобы овощи находились при комнатной температуре и имели достаточно места для циркуляции воздуха.
Где нельзя хранить лук и чеснок
Специалисты советуют не оставлять лук и чеснок:
- в холодильнике;
- в пластиковых контейнерах;
- рядом с другими овощами;
- рядом с картофелем.
Картофель выделяет влагу, которая может ускорить порчу лука и чеснока. Также не стоит оставлять овощи на открытой кухонной полке под прямыми солнечными лучами. Свет может стимулировать прорастание.
Сколько хранятся лук и чеснок
При правильных условиях лук может оставаться свежим до трех месяцев, а чеснок иногда сохраняет свои свойства даже до полугода. Такой простой способ помогает не только дольше использовать продукты, но и уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить средства.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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