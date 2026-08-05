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Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Юрий Берендий
5 августа 2026, 04:37
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Садовница рассказала, сколько воды требуется кустам в 40-градусную жару и какие препараты спасают растения от стресса.
Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай
Полив помидоров в жару - сколько литров воды нужно на куст ежедневно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как защитить помидоры от солнечных ожогов
  • Можно ли поливать помидоры холодной водой в жаркие дни
  • Как применять аминокислоты и янтарную кислоту для помидоров в жару

Жара до 40 градусов в августе способна уничтожить урожай томатов буквально за несколько дней, если нарушить режим увлажнения почвы. Огородница и блогер Надежда Пидлесняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", рассказала, сколько жидкости нужно растениям в жаркие дни и когда следует увеличить частоту полива.

Главред выяснил, как часто поливать помидоры в жару.

видео дня

Каким должен быть график полива томатов в жару

"При нормальной температуре помидорам требуется всего-навсего один-два литра на куст, и поливать их нужно два раза в неделю. А при высоких температурах потребности помидоров возрастают", - рассказала Подлесняк.

По словам блогерши, в обычную жару полив следует проводить раз в два дня, а в теплице - раз в три дня, поскольку влага там испаряется медленнее. Если же температура превышает 40 градусов, поливать почву приходится ежедневно, ориентируясь на её состояние на глубине 2–3 сантиметра.

Почему нельзя часто поливать помидоры

Несмотря на жару, многие дачники пытаются компенсировать недостаток влаги ежедневными поливами. Подлесняк подчеркивает, что такой подход имеет обратный эффект.

"Очень многие огородники допускают ошибку: опасаясь жары, начинают поливать растения ежедневно. Но, друзья, это очень большая ошибка. Слишком часто поливать помидоры нельзя", - отметила огородница.

Избыток влаги в почве провоцирует растрескивание плодов и опадение завязи, когда растение после засухи резко получает много жидкости. Кроме того, переувлажненные томаты становятся водянистыми и менее сладкими.

Сочетание высокой температуры и избыточной влаги в почве создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций, предупреждает блогерша.

"Чрезмерная влага на листьях и плодах активизирует фитофтороз - болезнь, которая может уничтожить урожай буквально за несколько дней", - предупредила Подлесняк.

Смотрите видео о том, чем опрыскивать помидоры от фитофторы в жаркую погоду без химии:

Как защитить помидоры от солнца в жару

Помимо влаги, важную роль в выживании томатов в 40-градусную жару играет тень. По словам Подлесняк, плотность затеняющей сетки для помидоров должна быть не меньше определенного показателя.

"Менее 45 грамм на квадратный метр брать не стоит, потому что от такой жары сетка меньшей плотности не спасёт", - отметила огородница.

Для огурцов, перца и баклажанов блогерша советует сетку плотностью 60 грамм на квадратный метр, а в её хозяйстве помидоры в открытом грунте дополнительно накрывают старым тюлем - это спасает плоды от ожоговых пятен.

Как правильно поливать помидоры: температура воды и время процедуры

Отдельно Подлесняк обращает внимание на температуру и способ подачи воды.

"Холодная вода может стать причиной опадения как цветов, так и плодов. Ни в коем случае не проводим полив методом дождевания, только под корень", - подчеркнула блогерша.

В теплице процедуру лучше всего проводить утром, а на открытых участках - вечером, когда жара уже спадает. Поливать в разгар дня нет смысла: влага испаряется мгновенно.

Чем подкармливать томаты в экстремальную жару

В 40-градусную жару корневая система томатов практически не усваивает привычные минеральные удобрения, поэтому растениям нужна другая поддержка, говорит Подлесняк. По её словам, лучше всего работают антистрессовые средства с содержанием готовых аминокислот, которые помогают кустам мгновенно возобновить рост и защищают цветы от осыпания.

Также можно применять органические биостимуляторы для поддержки растений при экстремальных температурах или бюджетный раствор янтарной кислоты - 2 грамма на 10 литров воды. Опрыскивать этими средствами можно только поздно вечером, чтобы раствор не успел высохнуть на солнце и не оставил ожогов на листьях.

Какие биологические средства защитят кусты от фитофторы

Для профилактики грибковых и бактериальных болезней в жаркие дни Подлесник рекомендует использовать биофунгициды на основе полезных микроорганизмов. По её словам, препараты на основе сенной палочки хорошо действуют при обработке листьев, а средства на основе почвенного гриба триходермы следует вносить под корень, ведь этот микроорганизм заселяет прикорневую зону и подавляет фитофтороз и корневые гнили.

Также она советует обращать внимание на современные комплексные биопрепараты, содержащие целый набор полезных бактерий и грибов-антагонистов, которые эффективно подавляют возбудителей опасных болезней.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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