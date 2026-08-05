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О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам

Дарья Пшеничник
5 августа 2026, 05:11
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Этот метод стоит копейки и не забивает поры солями алюминия, однако на чувствительной коже может вызвать раздражение.
О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам
Эффективное народное средство от пота под мышками / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему именно сода нейтрализует запах пота
  • Как приготовить рабочий раствор дома
  • Кому этот способ противопоказан

Обычная пищевая сода способна выполнять роль дезодоранта и сохранять свежесть подмышек в течение нескольких часов, при этом не блокируя потоотделение так, как это делают антиперспиранты с солями алюминия. Механизм прост: средство не маскирует запах парфюмерными отдушками, а устраняет саму причину его появления, пишет ТСН.

Сам пот почти не пахнет. Резкий запах возникает только тогда, когда бактерии на поверхности кожи начинают расщеплять органические выделения в кислой среде - и именно здесь сода меняет правила игры, поскольку сдвигает pH в щелочную сторону и делает условия для размножения микроорганизмов непригодными.

Дополнительный эффект дает тончайший содовый микрослой: он действует как абсорбент, поэтому кожа остается сухой значительно дольше. При этом поры продолжают дышать, поскольку естественное потоотделение ничем не блокируется.

Ложка соды на стакан теплой воды

Приготовление раствора занимает минуту. Столовую ложку соды насыпают в стакан теплой воды и перемешивают, пока кристаллы полностью не растворятся - жидкость должна получиться слегка мутной, без осадка на дне.

Затем в растворе смачивают ватный диск или палочку, слегка отжимают, чтобы ничего не стекало, и протирают чистую сухую кожу подмышек сразу после душа. В жаркие дни процедуру просто повторяют в середине дня.

Когда лучше искать альтернативу

Главные преимущества метода - минимальная цена, доступность в любых условиях и отсутствие навязчивого искусственного аромата. Это делает его удобным для офиса, медицинских учреждений и других мест, где нейтральность запаха ценится выше, чем парфюмерный шлейф.

Риски тоже есть. Склонная к сухости и чувствительная кожа может отреагировать лёгким раздражением или зудом, поэтому в первый раз раствор наносят на небольшой участок и наблюдают за реакцией. При экстремальной жаре или интенсивной тренировке утренней обработки на целый день не хватит.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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