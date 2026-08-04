Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Эксперты по борьбе с вредителями назвали три популярных растения, запах которых способен навсегда прогнать грызунов из сада.

https://glavred.info/lifehack/myshi-i-krysy-ih-ne-vynosyat-chto-otpugivaet-gryzunov-luchshe-chem-yad-10785890.html Ссылка скопирована

Какие растения нужно посадить, чтобы прогнать крыс / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие условия привлекают грызунов на участок

Какие три растения могут помочь отпугнуть крыс

Достаточно ли одних только растений, чтобы избавиться от грызунов

Крысы могут появиться даже в ухоженном саду, если там есть доступ к еде, воде или укрытию. Однако бороться с грызунами можно не только с помощью ловушек или специальных средств. Некоторые ароматические растения способны сделать участок менее привлекательным для нежелательных гостей.

Главред узнал, какие растения рекомендуют выращивать эксперты по борьбе с вредителями и как правильно использовать их в саду.

видео дня

Почему крысы появляются в саду

Крысы - очень приспособленные животные, которые легко находят комфортные условия для жизни. Их могут привлечь кучи листьев, дрова, компост, сараи или укромные места возле дома.

Главными причинами появления грызунов являются доступ к пище, воде и укрытию. Именно поэтому, как пишет Clarin, стоит регулярно убирать остатки еды, не оставлять опавшие фрукты на земле, контролировать состояние компоста и избегать скопления мусора.

В то же время некоторые растения могут помочь создать естественный ароматический барьер. Они выделяют эфирные масла и летучие вещества, запах которых может быть неприятен для чувствительного обоняния крыс.

Какие растения отпугивают крыс

Эксперты чаще всего упоминают три растения, которые можно посадить в саду: мяту, лаванду и бархатцы.

Мята известна своим сильным ароматом благодаря эфирным маслам с ментолом. Именно этот запах может раздражать обонятельную систему грызунов и делать определенные участки менее привлекательными для них.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Специалисты советуют высаживать мяту возле входов, заборов или мест, где могут появляться крысы. В то же время стоит помнить, что растение быстро разрастается, поэтому лучше выращивать его в горшках, чтобы оно не захватило весь сад.

Почему лаванду рекомендуют сажать для отпугивания крыс

Лаванда не только украшает участок, но и обладает насыщенным ароматом, который может отпугивать некоторых грызунов. Растение содержит ароматические соединения, в частности линалоол и линалилацетат, которые влияют на обонятельное восприятие животных.

Лучше всего высаживать лаванду на солнечных участках с хорошим дренажом. Она может стать не только декоративной частью сада, но и дополнительным защитным элементом возле клумб или дорожек.

Могут ли бархатцы защитить огород от вредителей

Бархатцы часто используют в садах и огородах как декоративное и защитное растение. Их характерный запах может быть неприятен для некоторых животных и садовых вредителей.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Их рекомендуют высаживать возле грядок, клумб или по периметру участка. Помимо возможной защиты от нежелательных гостей, бархатцы придают саду яркие краски.

Достаточно ли одних растений, чтобы избавиться от крыс

Эксперты отмечают, что ароматические растения не являются полной гарантией от появления грызунов. Если на участке есть доступ к пище, воде или укрытиям, крысы могут остаться даже несмотря на высаженные растения.

Поэтому наилучший результат даёт комплексный подход: сочетание растений с регулярной уборкой территории, правильным хранением продуктов и устранением возможных укрытий.

Смотрите видео о том, какие растения отпугивают грызунов:

Как создать естественную защиту от крыс в саду

Чтобы сделать участок менее привлекательным для грызунов, эксперты советуют:

поставить горшки с мятой у входов и стен;

высадить лаванду на солнечных местах;

разместить бархатцы возле грядок и клумб;

убирать опавшие плоды и остатки еды;

регулярно косить газон;

не оставлять мест, где крысы могут устроить укрытие.

Такие простые меры помогут снизить риск появления грызунов и сделать сад более ухоженным.

Читайте также:

Об источнике: Clarín Clarín - одна из крупнейших и наиболее влиятельных газет Аргентины, основанная в 1945 году журналистом Роберто Нобле. Издание выходит в Буэнос-Айресе и освещает темы политики, экономики, общества, спорта, культуры и образа жизни. За более чем 70 лет работы Clarín превратился в крупный мультимедийный холдинг с печатной версией, новостным сайтом и цифровыми платформами. Онлайн-версия газеты является одним из самых посещаемых новостных ресурсов Аргентины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред