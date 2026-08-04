Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяек

Лайфхак с пищевой содой помогает поддерживать свежесть в ванной комнате, уменьшать влажность и облегчать очистку основания унитаза без лишней химии.

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Сода вокруг унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@imagineitdone

Вы узнаете:

Почему хозяйки начали сыпать соду вокруг унитаза

Что происходит, если оставить соду у основания унитаза

Как простой прием помогает поддерживать чистоту

Пищевая сода давно считается одним из самых универсальных средств для уборки дома. Ее используют для удаления загрязнений, борьбы с неприятными запахами и поддержания свежести в помещениях.

Однако все большую популярность набирает еще один необычный способ применения. Нужно насыпать небольшое количество соды прямо вокруг основания унитаза. Об этом пишет El Сronista.

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Простой домашний лайфхак помогает уменьшить влажность, нейтрализовать запахи и облегчить последующую уборку ванной комнаты.

Почему рекомендуют сыпать соду вокруг унитаза

Пищевая сода обладает натуральными абсорбирующими свойствами. Она способна впитывать лишнюю влагу, которая может скапливаться возле основания унитаза, а также уменьшать интенсивность неприятных запахов.

Сода вокруг унитаза / Фото:Cronista

Кроме того, сода помогает предотвратить образование стойких загрязнений, благодаря чему очищать поверхность становится проще.

Для использования достаточно распределить тонкий слой пищевой соды вокруг основания унитаза и оставить на несколько часов. После этого остатки средства убирают щеткой, веником или влажной тряпкой. При необходимости процедуру можно повторять регулярно.

Какие преимущества дает этот способ

Использование пищевой соды в ванной комнате имеет сразу несколько преимуществ:

помогает впитывать лишнюю влагу;

способствует нейтрализации неприятных запахов;

облегчает удаление загрязнений;

не имеет резкого химического запаха;

проста в использовании;

доступна практически в каждом доме;

позволяет реже использовать агрессивные чистящие средства.

Смотрите в видео о том, как очистить ванную комнату с помощью пищевой соды:

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Об источнике: Cronista.com Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

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