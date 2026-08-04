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Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяек

Константин Пономарев
4 августа 2026, 19:00
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Лайфхак с пищевой содой помогает поддерживать свежесть в ванной комнате, уменьшать влажность и облегчать очистку основания унитаза без лишней химии.
Сода вокруг унитаза
Сода вокруг унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@imagineitdone

Вы узнаете:

  • Почему хозяйки начали сыпать соду вокруг унитаза
  • Что происходит, если оставить соду у основания унитаза
  • Как простой прием помогает поддерживать чистоту

Пищевая сода давно считается одним из самых универсальных средств для уборки дома. Ее используют для удаления загрязнений, борьбы с неприятными запахами и поддержания свежести в помещениях.

Однако все большую популярность набирает еще один необычный способ применения. Нужно насыпать небольшое количество соды прямо вокруг основания унитаза. Об этом пишет El Сronista.

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Простой домашний лайфхак помогает уменьшить влажность, нейтрализовать запахи и облегчить последующую уборку ванной комнаты.

Почему рекомендуют сыпать соду вокруг унитаза

Пищевая сода обладает натуральными абсорбирующими свойствами. Она способна впитывать лишнюю влагу, которая может скапливаться возле основания унитаза, а также уменьшать интенсивность неприятных запахов.

Сода вокруг унитаза
Сода вокруг унитаза / Фото:Cronista

Кроме того, сода помогает предотвратить образование стойких загрязнений, благодаря чему очищать поверхность становится проще.

Для использования достаточно распределить тонкий слой пищевой соды вокруг основания унитаза и оставить на несколько часов. После этого остатки средства убирают щеткой, веником или влажной тряпкой. При необходимости процедуру можно повторять регулярно.

Какие преимущества дает этот способ

Использование пищевой соды в ванной комнате имеет сразу несколько преимуществ:

  • помогает впитывать лишнюю влагу;
  • способствует нейтрализации неприятных запахов;
  • облегчает удаление загрязнений;
  • не имеет резкого химического запаха;
  • проста в использовании;
  • доступна практически в каждом доме;
  • позволяет реже использовать агрессивные чистящие средства.

Смотрите в видео о том, как очистить ванную комнату с помощью пищевой соды:

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

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