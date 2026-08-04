В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

Какое красивое растение в украинских лесах может быть опасным.

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Чем опасен ландыш летом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Ягоды какого растения опасны летом

Чем опасна вода, в которой стояло растение

Большинство украинцев знает ландыш как красивое весеннее растение с белыми ароматными цветами. Однако после окончания цветения на его месте появляются ярко-красные ягоды, которые могут показаться съедобными.

Главред узнал, что именно в этот период растение представляет особую опасность. Автор TikTok-страницы "Характерник" рассказал, что все его части ядовиты.

видео дня

Он пояснил, что сначала ягоды имеют зеленый цвет, однако со временем созревают и становятся ярко-красными, из-за чего могут выглядеть совершенно безопасными. Ягоды краснеют во второй половине лета.

В то же время опасность может представлять даже вода, в которой долгое время стоял букет ландышей.

"Интересно, что даже вода, в которой долго стоял букет ландышей, также может содержать эти токсичные соединения", - добавил автор.

Смотрите видео о ядовитых ягодах:

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Об источнике: Характерник "Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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