В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

Вы узнаете:
- Ягоды какого растения опасны летом
- Чем опасна вода, в которой стояло растение
Большинство украинцев знает ландыш как красивое весеннее растение с белыми ароматными цветами. Однако после окончания цветения на его месте появляются ярко-красные ягоды, которые могут показаться съедобными.
Главред узнал, что именно в этот период растение представляет особую опасность. Автор TikTok-страницы "Характерник" рассказал, что все его части ядовиты.
Он пояснил, что сначала ягоды имеют зеленый цвет, однако со временем созревают и становятся ярко-красными, из-за чего могут выглядеть совершенно безопасными. Ягоды краснеют во второй половине лета.
В то же время опасность может представлять даже вода, в которой долгое время стоял букет ландышей.
"Интересно, что даже вода, в которой долго стоял букет ландышей, также может содержать эти токсичные соединения", - добавил автор.
Смотрите видео о ядовитых ягодах:
Читайте также:
- "Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео Путина с детьми
- Почему нельзя вытирать сиденье унитаза бумагой: ошибка в уборке
- Настоящий отель: в гнездо известных аистов Одарки и Грицко заселились 8 новых птиц
Об источнике: Характерник
"Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред