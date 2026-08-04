ВСУ развивают наступление в Харьковской области, отражая атаки РФ – ISW

В начале августа армия РФ продолжала наступательные действия в районе Купянска, однако подтвержденных успехов не добилась.

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ВСУ развивают наступление в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

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Украинские силы выполняют две параллельные задачи в Харьковской области

Силы обороны продолжают наносить удары по российской технике в ближнем тылу

Российские войска продолжают попытки продвинуться на Купянском направлении, однако украинские защитники не только сдерживают наступление, но и проводят контратаки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, в начале августа армия РФ продолжала наступательные действия в районе Купянска, однако подтвержденных успехов не добилась. При этом российские военные блогеры утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в центральной части города, а также севернее, южнее и западнее Купянска. По их версии, российские подразделения удерживают центр города, тогда как украинские силы ведут контратаки с его окраин.

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Вместе с тем ISW обращает внимание на опубликованные украинским военным журналистом Юрием Бутусовым кадры, на которых зафиксировано уничтожение российской колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" на Купянском направлении. По данным аналитиков, это лишь второй подтвержденный случай уничтожения такой установки с начала полномасштабной войны.

В отчете также подчеркивается, что украинские подразделения одновременно ведут оборонительные и наступательные действия в Харьковской области.

По словам представителя 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Владимира Дегтярева, украинские силы сейчас выполняют две параллельные задачи: обороняют позиции к северу и востоку от Харькова, а также проводят наступательную операцию на Купянском направлении.

Кроме того, Силы обороны продолжают наносить удары по российской технике в ближнем тылу, чтобы не допустить ее переброски на передовую. Так, 3 августа одна из украинских бригад, действующих на севере Харьковской области, сообщила об уничтожении несколькими ударами беспилотников российских танков, находившихся в тыловых районах противника.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых привлекает к штурмовым действиям на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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