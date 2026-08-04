Что означает необычное слово "проциндрити": когда его следует употреблять

Что означает слово "проциндрити" и откуда оно происходит. Значение этого народного выражения, примеры употребления и наиболее подходящие украинские синонимы.

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Что означает слово "проциндрити" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что означает слово "проциндрити"

Откуда происходит это народное выражение

Какие синонимы существуют в украинском языке

Украинский язык богат колоритными и меткими словами, которыми наши предки описывали самые разнообразные жизненные ситуации. Одним из них является "проциндрити" - выражение с глубокими народными корнями, которое и сегодня звучит удивительно современно и остроумно. Главред расскажет подробнее.

Согласно электронной словарной базе"Горох", это глагол относится к народно-разговорной лексике и имеет яркую эмоциональную окраску.

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Что означает "проциндрити"

Если коротко, "проциндрити" - это напрасно потратить, растратить, упустить, прогулять или упустить что-то ценное. Чаще всего это слово употребляют в отношении денег, имущества, времени или упущенных возможностей.

Примеры употребления

"Всю зарплату проциндрил за несколько дней".

"Дед оставил ему немалое наследство, а тот всё проциндрил".

"У тебя хорошие способности, так что не проциндри свой талант!"

Происхождение слова и синонимы

Лингвисты связывают глагол "циндрить" и производный от него "проциндрить" с древними диалектными словами, означавшими расточительство и бездумный образ жизни. Префикс "про-" усиливает значение - потратить всё, до последней копейки.

По одной из версий, слово также может иметь польские корни. Его связывают со словами zędra или zendra, которые означали "шлак", "окалина" - то есть отходы, остающиеся после обработки металла.

Наши предки хорошо знали цену тяжелого труда, поэтому в украинском языке появилось немало слов, предостерегающих от расточительства.

Наиболее распространенные синонимы к слову "проциндрити":

растратить;

протратить;

растратить;

профукать;

растратить;

прогайнувати;

профукать;

профукать;

растратить.

В украинском языке существуют десятки слов, которые передают значение расточительства. Поэтому, если кто-то бездумно потратил деньги, имущество или упустил хорошую возможность, вполне уместно сказать, что он их "проциндрил ".

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Об источнике: Горох Горох - это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, содержащий толкование слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке. Ресурс агрегирует информацию из различных лексикографических источников, в частности академических словарей, и представляет её в удобном поисковом формате. Помимо толкований, пользователи могут найти примеры контекстного употребления слов, варианты перевода, а также стилистические и грамматические примечания.

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