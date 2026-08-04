Что означает необычное слово "проциндрити": когда его следует употреблять

Читайте в материале:
- Что означает слово "проциндрити"
- Откуда происходит это народное выражение
- Какие синонимы существуют в украинском языке
Украинский язык богат колоритными и меткими словами, которыми наши предки описывали самые разнообразные жизненные ситуации. Одним из них является "проциндрити" - выражение с глубокими народными корнями, которое и сегодня звучит удивительно современно и остроумно. Главред расскажет подробнее.
Согласно электронной словарной базе"Горох", это глагол относится к народно-разговорной лексике и имеет яркую эмоциональную окраску.
Что означает "проциндрити"
Если коротко, "проциндрити" - это напрасно потратить, растратить, упустить, прогулять или упустить что-то ценное. Чаще всего это слово употребляют в отношении денег, имущества, времени или упущенных возможностей.
Примеры употребления
"Всю зарплату проциндрил за несколько дней".
"Дед оставил ему немалое наследство, а тот всё проциндрил".
"У тебя хорошие способности, так что не проциндри свой талант!"
Происхождение слова и синонимы
Лингвисты связывают глагол "циндрить" и производный от него "проциндрить" с древними диалектными словами, означавшими расточительство и бездумный образ жизни. Префикс "про-" усиливает значение - потратить всё, до последней копейки.
По одной из версий, слово также может иметь польские корни. Его связывают со словами zędra или zendra, которые означали "шлак", "окалина" - то есть отходы, остающиеся после обработки металла.
Наши предки хорошо знали цену тяжелого труда, поэтому в украинском языке появилось немало слов, предостерегающих от расточительства.
Наиболее распространенные синонимы к слову "проциндрити":
- растратить;
- протратить;
- растратить;
- профукать;
- растратить;
- прогайнувати;
- профукать;
- профукать;
- растратить.
В украинском языке существуют десятки слов, которые передают значение расточительства. Поэтому, если кто-то бездумно потратил деньги, имущество или упустил хорошую возможность, вполне уместно сказать, что он их "проциндрил ".
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Об источнике: Горох
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