'Иди на* отсюда, понаехали': таксистка в Милане набросилась на украинок - полное видео

В Милане водительница Bolt обрушилась с ругательствами на пассажирок из-за того, что те говорили на украинском языке, и показывала непристойные жесты.

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В Италии украинка случайно села в такси рядом с россиянкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что произошло:

Водительница Bolt в Милане обрушилась с ругательствами на украинок из-за украинского языка

Таксистка ругалась, оскорбляла пассажирок и показывала непристойные жесты

Украинки пожаловались на водителя Bolt, компания начала проверку

В Милане произошел конфликт между украинскими пассажирками и русскоязычной водительницей такси сервиса Bolt. По словам украинок, после завершения поездки водительница начала их оскорблять и использовать нецензурную лексику из-за того, что они общались между собой на украинском языке.

Об инциденте рассказала Анна Данилюк на своей странице в Threads.

видео дня

Что произошло

По словам Анны, она вместе с подругами воспользовалась сервисом Bolt во время пребывания в Милане. На вызов приехала водительница по имени Татьяна.

Перед началом поездки водительница задала пассажиркам вопрос на русском языке. Девушки ответили ей на украинском. После этого они не общались с водительницей, однако продолжали разговаривать между собой на украинском языке на протяжении всей поездки.

Конфликт, по словам Анны, начался уже после завершения поездки, когда женщины выходили из автомобиля.

"По завершении поездки, когда мы выходили из машины, подруга сказала „спасибо", на что мы получили реакцию в виде оскорблений, нецензурной лексики и жестов. На видео - это лишь фрагмент, который я успела заснять - до этого было очень много оскорбительных слов и жестов", - написала она.

На опубликованной записи слышно, как водительница использует нецензурную лексику и высказывается в адрес пассажирок из-за их национальности и языка общения.

"Показать тебе средний палец, чтобы ты „поняла"? Иди на*** отсюда. Потому что вы меня бесите, украинки. *****, наехали сюда. Давай, убирайся отсюда. На украинском она со мной разговаривает, пошла *****", - заявила таксистка на видео.

Когда пассажирки спрашивают, зачем она так с ними разговаривает, водительница ответила: "Потому что вы, украинки, меня бесите, ш*лавы понаехали. Убирайтесь отсюда. Она говорит на украинском".

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Реакция Bolt Ukraine

После инцидента Анна Данилюк вместе с подругами обратилась в службу поддержки Bolt и сообщила о случившемся.

Представители украинского Bolt также отреагировали на пост в Threads. В компании попросили предоставить информацию о поездке, чтобы провести проверку инцидента.

Реакция компании Bolt / Фото: скриншот

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Сейчас пассажирки ожидают результатов проверки со стороны Bolt.

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