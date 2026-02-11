Укр
В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 08:39
Следствие считает, что жертва и подозреваемый были знакомы.
В Берлине нашли мертвой украинку
В Берлине нашли мертвой украинку / Коллаж: Главред, фото: t.me/novynylive

Вы узнаете:

  • При каких обстоятельствах погибла гражданка Украины
  • Кого подозревают в убийстве

В районе Лихтенберга в Берлине ночью в понедельник, 9 февраля, на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.

Как пишет Berlins größte Zeitung, в 3:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни.

видео дня

Обстоятельства сразу указывали на насильственную смерть. Снег вокруг лавки был в крови, рядом лежали личные вещи. Прокуратура сообщила, что женщина скончалась от травм верхней части тела.

На месте задержан 46-летний мужчина, который также, по информации журналистов, является украинцем. Следователи считают, что жертва и подозреваемый были знакомы — речь идет не о случайном нападении. Какая именно связь между ними была, выясняется.

Нападения на украинцев за границей - новости

Как писал Главред, вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

Позже появилась информация о том, что отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Ранее в Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина, выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения России. По данным правоохранителей, убийца поджог дом, жертв обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.

Позже в прокуратуре заявили, что в убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде признался 16-летний сын женщины.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

Другие новости по теме:

О ресурсе: Berlins größte Zeitung

Berlins größte Zeitung - один из самых популярных таблоидов Берлина. Издание входит в медиаконцерн Axel Springer, один из крупнейших медиахолдингов Европы.

Тематика материалов: городские новости, происшествия, политика, криминал, спорт, шоу-бизнес, культура, лайфстайл

Газета B.Z. была основана в 1877 году, что делает её старейшей ежедневной газетой Берлина. Сегодня это один из самых массовых городских таблоидов.

Онлайн-портал bz-berlin.de — цифровая версия газеты.

Berlins größte Zeitung имеет ярко выраженный таблоидный стиль. Журналисты делают акцент на громкие заголовки, эмоциональные истории и эксклюзивы.

Издание часто используется как источник новостей о ЧП, криминале и резонансных происшествиях.

