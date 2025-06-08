Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

16-летний подросток изначально не рассматривался в качестве подозреваемого.

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Подросток нанес ножевые ранения матери и сестре / коллаж: Главред, фото: vrt.be

Кратко:

Подросток нанес ножевые ранения матери и сестре

Он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних

В убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде признался 16-летний сын женщины. Об этом пишет De Standaard, ссылаясь на заявление прокуратуры.

Отмечается, что 16-летний подросток был в школе во время пожара и изначально не рассматривался в качестве подозреваемого.

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Однако после пятичасового допроса он признался, что нанес ножевые ранения матери и сестре, а затем поджег дом.

В воскресенье он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних, и его, вероятно, сначала переведут в закрытое учреждение, пишет издание.

Напомним, утром 6 июня в Хаасроде в доме священника убили 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь, после чего помещение было подожжено. Когда спасатели прибыли на место, женщина была мертва, но ребенок еще был жив, однако вскоре умер.

Семья приехала в Бельгию три года назад. После временного пребывания в приемном центре и в принимающей семье они поселились в старом приходском доме в Хаасроде два года назад.

Убийства украинцев за границей:

Как писал Главред, в 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного. Девочку искали целую неделю.

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