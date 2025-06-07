Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина.

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В Бельгии убили 46-летнюю мать и ее 6-летнюю дочь из Украины / коллаж: Главред, фото: vrt.be

Кратко:

Убийца поджог дом

Жертв обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар

В Хаасроде (Бельгия) убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь. Об этом сообщил общественный телеканал VRT.

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина, выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения России. По данным правоохранителей, убийца поджог дом, жертв обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.

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Журналисты приводят подробности трагедии: мать спасатели обнаружили уже мертвой, а девочка скончалась позже, в реанимации. Местная прокуратура начала расследование двойного убийства.

VRT указывает, что 16-летний сын погибшей матери в момент убийства был в школе, он взят под опеку. Также сообщается, что муж женщины воюет в Вооруженных силах Украины.

Убийства украинцев за границей:

Как писал Главред, в 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного. Девочку искали целую неделю.

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