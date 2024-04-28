Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие.

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В ФРГ расследуют убийство украинцев / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/polizeimittelfranken, скриншот

В Германии убили двоих украинцев, которые являлись военнослужащими и проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

Речь идет о двойном убийстве, совершенном 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, где на территории местного торгового центра были найдены двое граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения, со смертельными ножевыми ранениями, говорится в сообщении МИД.

"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", - пишут украинские дипломаты.

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Как отметили в МИД, министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Германии ножом убили двух украинцев. В немецком городе Мурнау от ножевых ранений погибли два украинца. Подозреваемый - гражданин страны агрессора РФ.

Напомним, в феврале нынешнего года в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.

Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Что за регион Верхняя Бавария? Верхняя Бавария — один из семи административных округов земли Баварии в Германии. Центр находится в городе Мюнхен, сообщает "Википедия".

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