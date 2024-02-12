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В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

Анна Ярославская
12 февраля 2024, 06:32
Владимир Ермаков погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.
Владимир Ермаков
Владимир Ермаков погиб в Дюссельдорфе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

В Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.

"Володя (Ермаков - ред.) и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы!", - говорится в сообщении.

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В ФБК отмечают, что врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации.

"Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", – добавили в ФБК.

Владимир Ермаков погиб в Германии
Владимир Ермаков погиб в Германии / Фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Как сообщал Главред, украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь весной 2022 года.

Витковский — мастер спорта в беге на 60, 100 и 200 метров. Спортсмен неоднократно принимал участие и становился призером чемпионатов Украины, а также участвовал чемпионатах и кубках Европы.

Напомним, на фронте погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.

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