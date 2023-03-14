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Спортсмен почти год провел в российском плену: украинский легкоатлет Витковский вернулся домой

14 марта 2023, 11:53
Дмитрий Витковский попал в плен к российским оккупантам 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.
Дмитрий Витковский
Дмитрий Витковский попал в плен под Мариуполем весной 2022 года / Фото facebook.com/saladukhaolga

Украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной.

Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая легкоатлетка, а ныне народная депутат Украины Ольга Саладуха.

Витковский — мастер спорта в беге на 60, 100 и 200 метров. Спортсмен неоднократно принимал участие и становился призером чемпионатов Украины, а также принимал участие на чемпионатах и кубках Европы.

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"В прошлом году он попал в плен под Мариуполем и пришлось приложить много усилий, чтобы вырвать нашего воина из лап ра**истов. Благодарю всех, кто помогал, способствовал и морально поддерживал. Вместе мы совершили большое дело", — написала Саладуха.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

В боях под Бахмутом 25 января погиб чемпион Украины U20 по десятиборью Владимир Андрощук. У него осталась мать и сестра.

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