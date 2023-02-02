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Чемпион Украины Владимир Андрощук вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом

2 февраля 2023, 11:28
22-летний Владимир Андрощук неоднократно являлся призером легкоатлетических стартов в Украине и представлял страну на международных соревнованиях.
Владимир Андрощук
Владимир Андрощук погиб в боях за Украину / Фото instagram.com/ukr.athletic

В боях под Бахмутом 25 января погиб чемпион Украины U20 по десятиборью Владимир Андрощук. У него осталась мать и сестра.

До начала полномасштабного вторжения 22-летний спортсмен неоднократно являлся призером легкоатлетических стартов в Украине и представлял украинцев на международных соревнованиях.

В 2018 году Владимир Андрощук вошел в состав национальной сборной на чемпионат Европы U-18 по легкой атлетике, а в 2019-м победил в десятиборье на чемпионате Украины U-20. Также Владимир 2020 представлял Украину на чемпионате Европы U-20, где стал шестым в современном пятиборье.

Владимир родился в Сусловцах (село в Летичевском районе Хмельницкой области), но вскоре перебрался в Бровары, где окончил местный спортивный профессиональный колледж.

Владимир Андрощук
Владимир Андрощук неоднократно являлся призером легкоатлетических стартов в Украине / Фото Трибуна - Бровары
Владимир Андрощук
У Владимира Андрощука осталась сестра и мать / Фото Трибуна - Бровары

"Трудно подобрать слова, когда несмотря на громкие победы происходят ужасные потери. Спасибо тебе, герой, за защиту и преданность. Почивай с миром. Не простим. Отомстим", — говорится в сообщении на странице в Instagram Федерации легкой атлетики Украины.

Чемпион Украины Владимир Андрощук вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом

На трагедию отреагировал американский историк, писатель и амбассадор платформы United24 Тимоти Снайдер.

"Андрощук не сможет представить свою страну на Олимпиаде-2024 во Франции, потому что его убили российские оккупанты. Зато МОК рассказывает, что атлетов из РФ ждут в Париже", – написал Снайдер в Twitter.

Чемпион Украины Владимир Андрощук вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом

Отметим, что про Андрощука в своем обращении к МОК упомянула и Элина Свитолина. Теннисистка призвала отказаться от идеи допуска спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024.

"Олимпийские игры – это самая большая мечта для спортсменов. Это крупнейшая платформа для привлечения внимания к спорту. Учитывая это, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Ужасные действия их правительств имеют последствия; их жизнь не может оставаться обычной. Народы РФ и РБ не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине. Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают невинных людей и спортсменов их шанса?!" – написала Элина в Instagram.

Как сообщал Главред, 28-летний футболист Руслан Курдас погиб в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область).

Также под Бахмутом в Донецкой области погиб известный украинский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный".

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