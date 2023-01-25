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Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА

25 января 2023, 08:29
Он завоевывал победы на международной арене, а в 2022 году вступил в свой решающий бой за Украину. Воевал в самой горячей точке, защищая Бахмут.
Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица
Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица/ National MMA Federation of Ukraine

Под Бахмутом в Донецкой области погиб известный украинский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный".

Жизнь 30-летнего спортсмена оборвалась 23 января во время выполнения задания. Об этом сообщили в Национальной федерации ММА Украины.

Спортсмен занимался в бойцовском клубе "Феникс". В 2019 году он завоевал "серебро" чемпионата Европы по ММА в Риме, а в 2021 году он стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг в Праге.

Также он завоевал десятки медалей различных украинских и международных турниров. А в свободное время спортсмен снимал шуточные ролики и делал коллажи.

В Национальной федерации ММА Украины отмечают, что Кострица имел прекрасное чувство юмора, был душой компании и надежной поддержкой для всех.

Когда российские войска напали на Украину, он не смог стоять в стороне. Спортсмен вступил в свой решающий бой за родную землю. В последнее время защищал Бахмут, там и погиб во время выполнения боевого задания.

  • Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица
    Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица National MMA Federation of Ukraine
  • Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица
    Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица National MMA Federation of Ukraine
  • Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица
    Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица National MMA Federation of Ukraine

Ранее сообщалось, что в противостоянии российским оккупантам погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак. Воин во время своей спортивной карьеры одержал много побед. Жизнь героя оборвалась под Сватовым в Луганской области.

Напомним, под Бахмутом защищая Украину погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет. Дмитрий Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины. После завершения спортивной карьеры работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

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