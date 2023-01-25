Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

Если инициатива будет принята, нововведения вступят в силу 1 мая 2023 года и будут действовать по меньшей мере до конца 2025-го.

Швейцария сделала шаг к разблокированию реэкспорта оружия и боеприпасов в Украину третьими странами / Фото pixabay.com

В Швейцарии сделали шаг навстречу военной помощи Украине. Речь идет о возможном разрешении реэкспорта третьими странами швейцарского оружия для ВСУ.

За соответствующую депутатскую инициативу 24 января проголосовала Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии, пишет Neue Zürcher Zeitung.

"Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", – говорится в сообщении парламента.

Большинство членов комиссии считают, что принципы нейтралитета их страны в этом случае нарушены не будут, потому что непосредственно Швейцария поставлять вооружение Украине не будет. Решение будет зависеть исключительно от государств, владеющих оружием швейцарского производства.

Политики предложили внести изменения в статью 18 Закона о военных материалах (KMG), чтобы разблокировать реэкспорт.

Также авторы инициативы подчеркивают: война России против Украины нарушает запрет на применение силы в соответствии с международным правом, и это подтвердили в ООН.

При этом комиссия считает, что запрет на реэкспорт нужно оставить для случаев, которые будут противоречить главным внешнеполитическим интересам Швейцарии.

Законопроект должен пройти еще несколько этапов. Дальше над ним будет работать комиссия Совета кантонов, после чего он поступит на рассмотрение в обе палаты швейцарского парламента.

Если инициатива будет принята окончательно, нововведения вступят в силу 1 мая 2023 года и будут действовать по меньшей мере до конца 2025-го.

Отменой запрета на реэкспорт швейцарского оружия могли бы воспользоваться Германия (боеприпасы к зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard), Дания (швейцарские БМП "Пиранья") и Испания (зенитные установки).

Как сообщал Главред, прошлым летом правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетранспортеров швейцарского производства в Украину, сославшись на свою политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Военная помощь Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности, немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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