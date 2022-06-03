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Швейцария разрешила Германии передать танки для Украины

3 июня 2022, 21:42

Германия получила разрешение на передачу танков Леопард из бывших запасов швейцарской армии.

Швейцария разрешила Германии передать танки Леопард / wikimedia org Rainer_Lippert

Власти Швейцарии разрешили Германии передать Украине танки Леопард - речь может идти о 42 единицах военной техники, сообщает tagesanzeiger.ch.

По информации издания, Германия получила разрешение на передачу танков Леопард из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков Леопард.

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Поставки Германией оружия Украине

Немецкое издание Die Welt 12 мая опубликовало материал, в котором говорилось, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

Немецкое издание получило доступ к документам, которые подтверждают то, что за последние 9 недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины и почти не поставило орудия. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило две партии оружия от Германии. Обе партии содержали лишь небольшие устройства.

Позже стало известно о том, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение - самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder.

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